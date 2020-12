Advierte sector productivo: Cuarentena atenta contra la sostenibilidad de las empresas

“La economía no aguanta un cierre prolongado”, es la frase consenso de los sectores productivos de Panamá, quienes abogan por un plan coherente que ponga en equilibrio la salud y la economía.

“La reciente medida de establecer cuarentena atenta contra la sostenibilidad de las empresas”, advirtieron en rueda de prensa y en comunicado conjunto, Julio De La Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); Elisa Suárez de Gómez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Jorge Lara, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac); Jean-Pierre Leignadier, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) y Aldo Mangravita, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).

De La Lastra, presidente del Conep, abrió la intervención recordando que las empresas han hecho indudables esfuerzos para buscar recursos y reabrir, cumpliendo con todas las medidas del Ministerio de Salud (Minsa), cuidando a sus colaboradores y generando bienestar, de allí que este nuevo cierre significa un retroceso.

Expresó que “sin movilidad no hay consumo y sin consumo no hay ventas y sin ventas no subsisten las empresas y, por tanto, no hay pago de tributos”.