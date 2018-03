Advierten que modificación a la Ley 45 sobre garantías de autos nuevos desfavorece a los consumidores

La reciente Ley 14 de 2018, promulgada en Gaceta Oficial, que modifica artículos de la Ley 45 de 2007 y dicta nuevas disposiciones sobre protección al consumidor y defensa de la competencia, incluye algunos cambios que podrían no favorecer del todo, a los consumidores.

Se trata de una ley relacionada con las obligaciones de las empresas automotrices en caso de garantías de vehículos a motor y que, entre otros aspectos, disminuye los tiempos establecidos para que éstas puedan atender los reclamos durante la garantía de autos nuevos.

Desde el pasado 22 de febrero de 2018 que empezó a regir esta norma, se acortó este periodo de seis meses a 105 días, modificación que según Pedro Padros, exdirector Nacional de Libre Competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), favorece al consumidor.

Otro cambio que se incluyó en la Ley 45 tiene que ver con la obligación por parte del proveedor de un automóvil nuevo de brindar un vehículo de similares características, transcurrido los 60 días en caso de un reclamo interpuesto por el comprador de un bien de este tipo.

Esta norma, además, le otorga competencia la Acodeco en los casos de reclamos durante la garantía en automóviles de hasta $30,000.

Sin embargo, Prados asegura que se adoptó un cambio en esta norma que no favorece al consumidor.

Específicamente se refiere a la nueva disposición en el artículo 46 de la norma donde textualmente se establece que:

“Cuando se trata de desperfectos o daños que no impidan el uso seguro, adecuado o normal del vehículo, no procederá la obligación de reemplazar el vehículo por uno nuevo, no obstante, los consumidores podrán interponer el reclamo correspondiente ante la Autoridad, a fin de que esta determine la sanción pecuniaria correspondiente por cada día adicional al plazo de 105 días”.

Prados indica que la Ley 45 antes de ser modificada se refería al reemplazo de los automóviles si estos no funcionaban adecuadamente, pero se modificó el término de funcionamiento por “uso”.

De acuerdo con el exdirector Nacional de Libre de la Acodeco los juzgados siempre han aplicado el principio de normalidad que entre otras cosas establece que: “en los casos de un bien nuevo, los consumidores no pueden esperar y exigir otra cosa que no fuera un funcionamiento óptimo y perfecto, frente a un bien recién fabricado no puede caber otra presunción”.

En palabras sencillas, lo que causa esta modificación a la ley es que si un consumidor tiene problemas con las ventanas eléctricas de su vehículo nuevo y el problema, tras reiterados intentos, no ha podido ser subsanado por la empresa automotriz, ésta no se verá obligada a reemplazar el vehículo, ya que las ventanas no impiden su “uso seguro”.

Esa modificación va en contra del consumidor”. Pedro Prados-Exdirector Nacional de Libre Competencia de la Acodeco

En concreto, según Prados, ese cambio condiciona el reemplazo del automóvil a ciertas situaciones puntuales.

Además, considera que es una carga que el consumidor deberá asumir porque tendrá que demostrar que el vehículo no es seguro para su uso.

Agrega que si un automóvil no se puede utilizar a la perfección siendo nuevo, significa que el proveedor no ha honrado la garantía porque no ha podido resolver un determinado problema.

La modificación a la Ley 45 conllevará, a criterio del también abogado, que los juzgados de circuitos, donde también se ventilan estos casos, cambien el criterio jurídico, que tendrá que estar sujeto a las nuevas condiciones en el artículo 46.

De acuerdo con Padros, la Acodeco tendrá que hacer adecuaciones, incluso no descarta que se tengan que contratar peritos para garantizar las reclamaciones de los consumidores en materia de garantías de vehículos nuevos.

Concluye que aunque se intentó favorecer al consumidor, esta norma tiene ventaja para las empresas automotrices.