Advierten sobre la posible llegada a Panamá de una tercera ola de contagios de COVID-19

El epidemiólogo Arturo Rebollón indicó asegura que es posible que en Panamá se registre una tercera ola de contagios de coronavirus (COVID-19) entre finales de marzo e inicios del mes de abril próximo.

“Esto es como la historia de que viene el lobo, sabemos matemáticamente que podemos tener una tercera ola a finales de marzo, inicios de abril. ¿Cómo sabemos eso?, con proyecciones matemáticas, utilizando modelos comparativos con otros países que sabemos cómo se comporta el virus, España está adelantando dos meses con Panamá, o sea estamos viendo el futuro allá”, indicó Rebollón.

Explicó que ante la posibilidad de una tercera ola de casos de COVID-19 se han señalado nuevas recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio y evitar específicamente las nuevas variantes del virus, tales como el uso de dos mascarillas, verificar que las mascarillas queden bien pegadas al rostro, mejorar la ventilación, así como reforzar las campañas de educación y prevención.

“No es que como sabemos que va a venir nos quedamos sentados a que venga la ola, no, tú tienes que prepararte, hacer campañas educativas, utilizar los centros educativos para preparar a la gente, para eso son las escuelas, a mí me gustaría ver a las escuelas saliendo adelante y decir nosotros somos los centros educativos y nos vamos a encargar de educar al 25% de la población sobre cómo no infectarse, eso es sostenible”, manifestó.

De igual forma, señaló que el Ministerio de Salud (Minsa) podría hacer campañas educativas con los establecimientos comerciales, para que se pueda controlar la propagación de la COVID-19.