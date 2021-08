Aeropuerto Internacional de Tocumen ha detectado 1,748 viajeros positivos con COVID-19

El Ministerio de Salud informa que desde que el Aeropuerto Internacional de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 190,710 pruebas y se han detectado un total de 1,748 viajeros positivos con COVID-19.

El reporte de las últimas horas señala que, de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron al país a través de esta terminal, se lograron detectar 6 casos positivos por COVID-19.

Paralelamente, desde la aplicación del Decreto Ejecutivo No.260, 486 y 783, 804 que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, India, Suráfrica y Reino Unido se han detectado por prueba de SARS-CoV-2 un total de 319 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Perú y Venezuela de un total de 43,472 que ingresaron desde la aplicación del decreto.

Ciento ochenta y seis (186) viajeros sin tarjeta de vacunación o esquema incompleto, que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles NO COVID donde deben permanecer por tres (3) días.

Informe epidemiológico

Ayer en Panamá se contabilizaron 417,137 pacientes recuperados, 820 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 436,475.

A la fecha se aplicaron 10,305 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 7.9%.

En las últimas 24 horas se han registrado 10 defunciones, que totalizan 6,833 acumuladas, para una letalidad del 1.6 %.

Los casos activos sumaron 12,505. En aislamiento domiciliario se reportan 11,969 de los cuales 11,627 se encuentran en casa y 342 en hoteles. Los hospitalizados suman 536 y de ellos 431 se encuentran en sala y 105 en UCI.