Aeropuerto de Tocumen se normaliza: En 36 horas se atendieron 5 mil pasajeros varados

El apagón en el Aeropuerto Internacional de Tocumen –que duró unas seis horas, el lunes 18 de septiembre de 2017– dejó sinsabores, pero también lecciones aprendidas desde la perspectiva de la Administración de la terminal, que con apoyo de la aerolínea Copa atendió a los 5 mil pasajeros que perdieron sus vuelos por el incidente.

Las quejas no faltaron, ya que –según información oficial– se afectaron más de 140 vuelos y, al menos, 65 fueron reprogramados para los próximos días. Sin embargo, más allá de las molestias, ¿cuál es el balance de lo ocurrido? ¿cuál fue el impacto y las repercusiones de este apagón en la terminal aérea internacional de Panamá, que maneja hasta 15 millones de pasajeros por año y opera vuelos desde y hacia más de 90 ciudades de América y Europa?

En entrevista con ElCapitalFinanciero.com, el vicepresidente de Asuntos Aeroportuarios de Tocumen, S.A., Carlos Rodríguez, trata estos temas y cuenta cómo se manejó la situación, con apoyo de Copa Airlines por tratarse del hub de la aerolínea y centro de conexiones de Star Alliance para América Latina y el Caribe.

También asegura que, tras cumplirse 36 horas del apagón, Tocumen S.A. confirmó que el martes se restablecieron las operaciones aéreas. Incluso, informó que las aerolíneas lograron movilizar al 90% de los pasajeros varados.

De lo que no cabe duda es que este apagón, registrado pasadas las 6 a.m. del lunes por una “falla en los circuitos del panel de distribución interna”, encendió las alarmas, activó una “sala de crisis” para coordinar acciones con pasajeros y aerolíneas, y puso en marcha un plan de contingencia que no se había implementado hasta ahora.

>>Tras registrarse el apagón en la terminal aérea, ¿cuál es el balance que tienen de lo ocurrido?

Tengo mucho orgullo y alegría de comunicar que 24 horas después de un evento como este, que dejó varados a más de 5 mil pasajeros, entre las 6:30 p.m. y las 7:00 p.m. de este martes [19 de septiembre], ya todo el equipo del Aeropuerto Internacional de Tocumen junto con Copa había sacado e ingresado al aeropuerto a esos pasajeros. Y pasadas las 8 p.m., ya casi todos están volando hacia sus destinos.

En efecto, Tocumen, S.A. informó el mismo día del incidente que se haría cargo de los gastos de transporte, comida y hospedaje de los pasajeros afectados hasta que lograran reprogramar sus respectivos vuelos.

>>¿Cuántos pasajeros resultaron afectados por el incidente en la terminal aérea?

Cinco mil pasajeros es el balance que tenemos por ahora. No tenemos aún una cifra exacta. Otras cifras que están circulando son datos que no están confirmados por nosotros. Dentro de tres o cuatro días, cuando esto termine, ya tendremos una cifra exacta para hacer el balance final.

>>Considerando los cinco mil pasajeros afectados que menciona, ¿cuáles fueron las principales aerolíneas que resultaron afectadas?

El grueso se manejó con Copa Airlines, ya que tiene más del 70% del movimiento del aeropuerto. Una minoría correspondió a United Airlines y a Venezolana.

>>¿Cómo evalúa la logística que se manejó para el traslado de los pasajeros a los hoteles de la localidad? ¿Cuál fue el resultado?

Tenemos confirmaciones de pasajeros que quedaron totalmente impresionados por la forma como el Aeropuerto Internacional de Tocumen sacó a tanta cantidad de pasajeros hacia hoteles con transporte y alimentos, y los regresó al día siguiente al aeropuerto. Y que hayan tomado sus vuelos en todos y cada uno de los bancos que Copa tenía programados para salir.

La operación del día martes [19 de septiembre] se manejó como un día normal y con el apoyo y la asistencia tanto del equipo de Copa como de todo el equipo logístico del aeropuerto.

>>¿Cuántas personas participaron en esta operación de traslado de pasajeros?

Considerando al equipo del aeropuerto y de Copa participaron unas 400 personas, durante las 24 horas de trabajo. Aquí nunca se paró. El último pasajero que sacamos del aeropuerto fue a las 3:30 de la madrugada de este martes hacia un hotel. Y, después, a las 5:15 a.m. ya se estaba iniciando el abordaje desde los 31 hoteles contactados hacia el aeropuerto de Tocumen, con diferentes tipos de transporte: Servicio especial de turismo, taxis de los hoteles, taxis de Tocumen, etc.

>>¿Cuál es la situación actual de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen? ¿El aeropuerto ya ha vuelto a la normalidad?

Con mucha confianza podemos decir que el aeropuerto está en una completa normalidad. Las operaciones están funcionando completamente, todos los bancos de vuelos están funcionando, todas las aerolíneas están operando en sus horarios y como debe ser.

>> ¿Cuántos vuelos ya se han normalizado?

En el aeropuerto tenemos unas 350 operaciones diarias, una cantidad de vuelos completos. Puedo decir que casi las 350 operaciones se encuentran funcionando al 100%. No hay ninguna operación de vuelo detenida, con excepción de algunos vuelos que tenemos en estos momentos por el huracán María en Puerto Rico.

Incluso, producto del terremoto de México logramos coordinar a tiempo con el aeropuerto de ese país un vuelo que estaba en el aire y logró llegar a México. Hubo dos vuelos más (que salían a las 7 y a las 9) que lograron despegar, y de Aeroméxico, que tenía programado salir para el Distrito Federal también logró despegar, retrasado, pero logró despegar.

En definitiva, puedo decir, con mucho orgullo como panameño, que todas las operaciones del aeropuerto de Tocumen están funcionando. México no está suspendido, allá están en alerta, pero seguimos las operaciones desde y hacia México.

>>¿Qué contingencias se están tomando en Tocumen, S.A. para que algo como esto no vuelva a ocurrir?

En el aeropuerto de Tocumen, como parte del plan de apertura de la nueva terminal, estamos haciendo una inversión por arriba de los $30 millones para dotar al aeropuerto de una infraestructura eléctrica de primer nivel y que va abastecer más de 25 megas de energía al aeropuerto. Nos estamos poniendo modernos. Estamos haciendo todo lo que un aeropuerto de primer nivel debe hacer en este caso.

No olvidemos que se trata de un aeropuerto que tiene el primer hub de Latinoamérica y que está entre los tres primeros de mayor movimiento comercial de pasajeros internacionales, sólo por detrás del aeropuerto Internacional de Sao Paulo-Guarulhos (Brasil), con más de 150 millones de pasajeros; y del aeropuerto de Cancún (México), que pertenece a un país que tiene más de 200 millones de habitantes. Estamos compitiendo fuertemente el tercer lugar con el aeropuerto del Distrito Federal de México.

>> Ahora que ha pasado el incidente, ¿podría decir, exactamente, qué fue lo que ocurrió para que se registrara ese apagón?

No quisiera en este momento dar una especificación técnica. Pero hubo un corto circuito en una de nuestras subestaciones que nos tomó tiempo detectar. Las explicaciones técnicas vendrán más adelante. Estamos haciendo todo lo que un aeropuerto de esta magnitud y de este tamaño y movimiento tiene que hacer para estar compitiendo a nivel mundial con los demás aeropuertos de la región.

>>¿Podría hablarme de cifras? ¿Cuánto ha representado toda esta logística (gastos de traslados, comidas y hospedajes de los pasajeros afectados)?

Quiero decir que todo aeropuerto internacional está preparado para contingencias como estas a nivel económico. Pero cualquier gasto que hayamos hecho para nosotros ha sido una inversión, ya que hemos puesto en la calle dinero para el hospedaje en más de 31 hoteles y se han beneficiado más de 150 transportistas de turismo, proveedores de alimentos, empleados eventuales que han dado sus servicios por esta situación.

Pero lo más importante, porque tenemos también que ver las cosas positivas: Más de cinco mil personas conocieron a Panamá, nuestra infraestructura, la calidad de nuestros hoteles… Le puedo asegurar que mucha de esta gente, al ver la forma como el aeropuerto de Tocumen junto con su principal aerolínea hizo frente a esto, puede volver porque ha visto a un país que está organizado y que tiene la capacidad de resolver problemas.

Detrás de todo esto hay una oportunidad para que cualquier turista pueda elegir a Panamá como su siguiente destino.

>> Se habló de $3 millones, ¿esa es la cifra correcta?

Aún tenemos que evaluar todo. Es una cifra importante. Y lo que haya sido, 1, 2, 3 [millones de dólares] está invertido en Panamá, en la gente, en la logística y en lo que cualquier aeropuerto debe tener disponible para este tipo de eventos. Es normal tener la capacidad, en un aeropuerto, para hacerle frente a este tipo de eventos.

El aeropuerto ha sufragado prácticamente el 100% de todo porque en representación del país tenía en juego a visitantes de más de 30 países. Y si la situación se manejó bien, creo que dejamos una buena imagen [en esos pasajeros] como un país que tiene una alta capacidad de organización.

