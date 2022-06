Agricultores alemanes dudan que alimentos bajen de precio por ahora

El presidente de la Asociación de Agricultores Alemanes, Joachim Rukwied, dijo a DPA que no cree que los alimentos bajen de precio por el momento.

“A los agricultores nos subieron mucho los costos”, señaló.

No podemos, como las personas privadas, dejar simplemente el auto aparcado el fin de semana y no salir de excursión. Tenemos que trabajar los campos y no tenemos ningún potencial de ahorro allí”, afirmó.