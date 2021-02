Alap confía en recuperación de industria de la aviación en 2021

La recuperación de la industria de la aviación “no será fácil ni lineal; el camino es el trabajo en equipo y la coordinación entre todos los actores que formamos parte del sector”, expresó Pablo De la Guardia, nuevo presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá (Alap).

De la Guardia intervino durante el acto virtual de juramentación de la nueva directiva de Alap que se realizó este miércoles 10 de febrero.

A De la Guardia lo acompañarán en su gestión Carlos Conde, vicepresidente; Adriana Fábrega, tesorera; Juan Pablo Serrano, secretario; Sussaned Durán, fiscal; María del Pilar Sima y Nori Falcone, vocales, quienes destacaron en el momento de su elección que uno de los principales objetivos de la Junta Directiva será reforzar el compromiso de las aerolíneas con las medidas de bioseguridad y ofrecer vuelos seguros a los pasajeros.

El presidente de Alap reconoció que el año 2020 fue el más retador y cambiante; “pero a pesar de la situación logramos dar pasos importantes y posicionarnos” en la visión del 2021.

Recordó que de manera previa a la pandemia, Panamá era referente en la región y un ejemplo de cómo se concretan logros cuando se trabaja de manera coordinada entre los sectores público y privado.

“Panamá era el país más conectado en toda la región y el hemisferio. Ese legado y trayectoria es hoy día más importante que nunca y muestra el camino a seguir”.

Sostuvo tener “optimismo y confianza” en los resultado que generará en 2021 el trabajar juntos en el camino.

Durante la ceremonia también intervino el capitán Gustavo Pérez Morales, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá, quien reflexionó que la aviación atraviesa uno de los retos más grandes de la historia a causa de la pandemia.

Recordó el mes de marzo de 2020, “cuando recibimos la histórica instrucción de suspender el transporte de pasajeros”.

Indica que fue necesario realizar la convocatoria a las líneas aéreas sin saber “qué depararía el reto”.

Resalta que la convocatoria fue atendida de manera inmediata por las aerolíneas panameñas para así hacer frente a la crisis.

Sostuvo que para la AAC “es un honor trabajar de la mano con un equipo de primera” y expresó que seguirán con la labor de construir un puente robusto con un sector que cuenta con “el apoyo irrestricto de la AAC”.

Raffoul Arab, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, subrayó que desde el primer día de la crisis a causa de la pandemia, “mantuvimos una serie de reuniones semanales y diarias con este gran grupo de personas que forman parte de la Alap”.

Detalla que esta concertación de esfuerzos permitió que el 12 de octubre se pudieran reactivar las operaciones.

Reconoce que el 2021 es de grandes retos “pero cuentan con el apoyo y coordinación de Tocumen en aras de poder sobrepasar las metas”.

Enfatizó que el reto es seguir ganando mercado para Panamá y posicionar “al Hub de los hubs de las Américas”.

Iván Eskildsen, ministro de Turismo, dijo que la aviación y el turismo, como sectores que se integran, están atravesando un reto histórico y, para salir adelante, “es fundamental que caminemos juntos”.

Celebró la iniciativa del Iata Travel Pass, plataforma digital que permitirá a los pasajeros conocer aspectos sobre pruebas, vacunas y otras medidas antes de iniciar su viaje.

Eskildsen manifestó sentirse optimista en medio de la coyuntura por factores a favor: un Plan Maestro de Turismo aprobado de manera unánime y que busca alinear a todos los actores de la industria, así como un Fondo de Promoción Turística (Promtur Panamá) “que nos permitirá promover de manera sostenida el destino”.

Señaló que una de las metas trazadas es lograr que el viajero de tránsito por Panamá, se quede y, en general, quiera venir y conocer “nuestro patrimonio, con una historia única, como puente del mundo y con una naturaleza y biodiversidad” diferenciada.

Desde la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) esperan que esta oferta permita lograr la demanda deseada y contar con turistas que “sueñen con visitar el país”.

Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), repasó los números de una crisis inédita en la historia de la aviación.

El tráfico aéreo cayó 67% en 2020, de manera comparativa con 2019, y el volumen de pasajeros en 72%.

En países como México y Brasil la caída fue de solo 25%, en parte porque las fronteras aéreas no cerraron.

En Panamá, dijo Cerdá, el impacto fue sustancial en todo el país, no solo en el caso del transporte aéreo, también para los compañeros del sector turismo, en particular porque no hay un mercado doméstico que pueda aportar.

Señala que la apertura gradual de la economía también significó la recuperación del Hub de las Américas.

Resaltó el apoyo y colaboración de las autoridades de Gobierno que hicieron posible la reactivación y saludó a todos los actores de este proceso.

Felicitó al Gobierno panameño por su apoyo en esta coyuntura de mantener el equilibrio “entre el bienestar social y la recuperación económica” que hizo posible la reactivación, si bien reconoce que hubo momentos de tensión.

Desde Iata ven el futuro “con más optimismo” y confían que con las vacunas y las pruebas sea posible ir reabriendo los mercados, sin desconocer el impacto de nuevas cuarentenas por los rebrotes y la presencia de variantes del virus.

Cerdá confía, en unos cuatro meses, hacia el verano europeo, lograr recuperar el 50% del tráfico aéreo “en función de lo perdido el año pasado”.

Agregó que la Junta Directiva de Alap tiene una gran oportunidad de trabajar de la mano con el Gobierno panameño para potenciar el transporte aéreo y el turismo.

De igual modo, considera que con el Iata Travel Pass, se podrá ayudar a Panamá a recuperar las cifras positivas de 2019.

Violeta Villar Liste

[email protected]

Capital Financiero