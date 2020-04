Alcaldía entrega 300 comidas a personal médico del Hospital del Niño y Santo Tomás

José Luis Fábrega, alcalde de la capital, hizo entrega durante la mañana del martes, 31 de marzo, de 150 comidas al Hospital del Niño y 150 más al Hospital Santo Tomás, con el fin de solidarizarse con personal médico y enfermeras que prestan sus servicios ante la crisis de salud que atraviesa el país.

Fábrega manifestó que estas donaciones no solo han sido un aporte del Municipio, sino también de la empresa privada, el Gobierno Central y otras instituciones.

En estos momentos difíciles que vive el mundo entero, la Alcaldía de Panamá se hace presente, al igual que el Concejo Municipal”, agregó Fábrega.

| Entrega de bonos de $25 mil |

En medio de la visita a ambos hospitales el alcalde capitalino reveló que se hizo el primero de muchos apoyos mensuales para los concejales por la suma de $25 mil entregados en Vale Panamá y de esta forma ser distribuidos en las familias de sus comunidades. Esto, como un plan de contingencia para la compra de alimentos y medicamentos ante la presencia del COVID-19.

El líder de la comuna capitalina reiteró a toda la ciudadanía mantenerse en sus casas y evitar el contagio de este virus. “Ya hay más de 24 muertes y lo que no queremos es que esta cifra vaya incrementando. Nos ha pedido el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud que reforcemos las medidas de higiene. Como seres humanos, permanezcamos en familia, no vayamos a ver a nuestros abuelitos, estemos pendientes de que estén bien, porque no sabemos si somos portadores del virus y los podemos afectar el día de mañana”, concluyó.