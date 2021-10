Alejandro Raffaele, Nuevo líder de Red Hat para la organización de Telecomunicaciones, Medios y Entretenimiento para Latinoamérica

Red Hat Inc., proveedor mundial de soluciones open source, anunció el nombramiento de Alejandro Raffaele como Head of TME (Telecommunications, Media and Entertainment) at Red Hat Latin America. En esta función, el ejecutivo liderará la organización de ventas de esta industria en la región, a fin de expandir la cobertura e impulsar el crecimiento del área y en coordinación con el equipo global de la empresa.

Sus principales responsabilidades incluirán la dirección estratégica y comercial para la vertical en la región, a fin de afianzar el posicionamiento de las soluciones de Red Hat y capturar una mayor participación a medida que los clientes continúan modernizando sus tecnologías de 5G, VRAN, OSS / BSS, Media Streaming, distribución de contenido y desarrollo de sus estrategias Edge.

Con esta designación, Red Hat continúa fortaleciendo su equipo de Telco en la región y posiciona a las soluciones de Edge Computing como una de las tendencias más relevantes para el futuro de los negocios.

A lo largo de sus más de 30 años de trayectoria, Alejandro Raffaele ha contribuido con la transformación organizacional de las empresas para las que ha colaborado a través de su conocimiento y liderazgo en el sector, para hacerlas más ágiles y rentables. Alejandro cuenta con una sólida experiencia en la industria de telecomunicaciones, al haberse desempeñado como principal ejecutivo de empresas multinacionales líderes en la provisión de soluciones para proveedores de servicios de datos móviles, telefonía y entretenimiento, previo a su ingreso a Red Hat.

Antes de asumir esta nueva posición, Alejandro estuvo a cargo de la Synergy Office que trabaja con su contraparte de IBM asegurando la continuidad y la neutralidad de Red Hat en esta nueva etapa, así como evaluando todas las nuevas oportunidades que surgen de la adquisición como nuevos negocios y oficinas por la región. Anteriormente, era responsable de la dirección general de Red Hat México con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de la compañía en el país y fortalecer su posicionamiento como el proveedor líder de soluciones de código abierto empresarial.

En sus inicios en Red Hat, se integró a la compañía como Director de Marketing para Latinoamérica, encabezando la estrategia de Go To Market. ç

Posteriormente, tomó la posición de Global Field Marketing en Carolina del Norte, Estados Unidos. También se desempeñó como ICT Head para Latinoamérica en el área de Miami/Fort Lauderdale para atender a la industria de telecomunicaciones.

Alejandro Raffaele es egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, y se especializó en liderazgo organizacional en la Escuela de Administración de la Universidad de Chicago.