Alemania buscará mediar entre EE.UU. y China desde presidencia de UE

Alemania intentará mediar entre los Estados Unidos (EE.UU.) y China durante su presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE), que asumirá en julio por los próximos seis meses, anticipó el ministro de Relaciones Exteriores germano, Heiko Maas, en declaraciones que publica hoy el grupo de medios Funke.

“Nosotros, los europeos en particular, no podemos tener ningún interés en que el choque de intereses entre China y EE.UU. se vuelva irreconciliable”, dijo Maas. El jefe de la diplomacia alemana expresó que el mundo no debe ser dividido en una esfera de interés chino y otra estadounidense.

Maas también confirmó que la cumbre planeada entre la UE y China tendría lugar en septiembre. “Hay demasiados temas importantes que debemos discutir con China”, subrayó el ministro. El objetivo, dijo, era comprometer a la República Popular China con “objetivos climáticos ambiciosos y una competencia mundial justa”.

Berlín

DPA