Alemania exige test de covid-19 a todo el que entre en su territorio

Alemania controlará que los viajeros que ingresen en su territorio, por cualquier vía, hayan cumplido con las normas en la lucha contra el coronavirus (COVID-19).

Los viajeros deberán acreditar el resultado de un test obligatorio de COVID-19 o presentar un certificado de vacunación o de que superaron la enfermedad, anunció el ministro del Interior, Horst Seehofer.

“Cualquiera que entre en Alemania debe contar con que puede ser controlado. La Policía Federal y las policías regionales están trabajando codo con codo aquí”, dijo al periódico dominical “Bild am Sonntag”.

Desde hoy, Alemania exige un test negativo de COVID-19 para todo aquel que ingrese en su territorio a fin de prevenir una mayor propagación del virus al final de las vacaciones de verano.

Todas las personas mayores de doce años deben poder demostrar que su riesgo de transmisión está reducido al entrar en el país, con un certificado de doble vacunación, un certificado de que se han recuperado de la enfermedad o un resultado negativo en un test de antígenos o PCR.

Este requisito ya existía para todos los pasajeros aéreos. Ahora se aplica a todos los medios de transporte, incluidos los viajes en coche o tren.

El titular de Interior precisó que habrá controles puntuales en las fronteras para evitar atascos kilométricos en el tráfico de vacaciones. Pero en el caso de los ingresos desde fuera de la Unión Europea (UE), “en los aeropuertos y puertos marítimos, todos serán controlados, sin excepción”, aclaró.

Los que no tenga un test negativo podrían ser puestos en cuarentena y enfrentarse a “fuertes multas”, advirtió.

La prueba negativa es obligatoria para las estancias en zonas con nuevas y preocupantes variantes del virus. En estos casos no basta un certificado de vacunación o de recuperación de la enfermedad.

Por otra parte, Seehofer se pronunció en contra de aumentar la presión sobre los que se niegan a vacunarse con más medidas.

“Hasta ahora, tenemos un principio que funciona bien para los que se han vacunado, los que se han recuperado y los que han dado negativo. Deberíamos ceñirnos a eso. Tampoco pienso en ejercer presión directa o indirecta en lo que respecta a la vacunación”.

Sin embargo, abogó por promover la vacunación más que antes. “Es la única manera de salir de la pandemia”.

Solo una de cada cuatro personas no vacunadas quiere inmunizarse contra el coronavirus, arrojó una encuesta realizada por el Instituto Insa para el “Bild am Sonntag”.

El 27% de las personas que aún no fueron inoculadas no descartaron vacunarse, mientras que un 54% dijo que en principio no se vacunaría. Un 19% de los consultados se mostraron indecisos.

La principal razón aducida por el 67% de los que rechazan la vacunación es la falta de confianza en las vacunas

Berlín

DPA