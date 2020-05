Alergias y asma no son factores de riesgo para contraer COVID-19

Así como puede suceder con personas que sufren de ciertas patologías y que deben cumplir los pasos recomendados para no contagiarse por el nuevo coronavirus COVID-19, las personas que sufren de alergias o asma, no tienen mayor predisposición de infectarse que otros grupos.

La Dr. Rosella Lee, alergóloga del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera de la Caja de Seguro Social (CSS), aclara que “Las personas alérgicas o que padecen asma no tiene predisposición a contagiarse; es decir, estas condiciones no son un factor de riesgo para contraer o no la infección”.

Ante esta realidad, la Dra. Lee indicó que un “alérgeno” es toda sustancia capaz de provocar una reacción alérgica, produciendo una respuesta ante un mecanismo inmunológico, que produce el síntoma conocido como alegría.

Por ello, es importante tener un buen control tanto de las alergias, como del asma y continuar con la medicación establecida, ya que pueden presentar mayor susceptibilidad a cuadros virales, no solamente COVID-19.

Lee explica que las alergias producen congestión nasal, rinorrea y picazón, sin embargo, las infecciones por el COVID-19 suelen causar fiebre, tos y disnea (falta de respiración).

La Dr. Lee Indicó que los cuadros alérgicos no deben producir fiebre en el paciente.

Las actualizaciones de las guías recomiendan que se continúe y no suspenda el medicamento prescrito para el asma y rinitis”, sostuvo la Dra. Lee.

De igual manera, la especialista dijo que hasta el momento, “no existe evidencia científica que respalde que hay mayor mortalidad en las personas que padecen algún cuadro alérgico, por lo que los pacientes que padecen alergia o asma, deben de seguir las recomendaciones generales”.

Tampoco hay pruebas, por ahora, que muestren que el uso de los tratamientos habitualmente empleados en las personas con asma, cause un efecto negativo en el pronóstico de la enfermedad por COVID-19.

| Lluvias y alergias |

Con la llegada de la época lluviosa, las personas alérgicas pueden verse afectados por este cambio, a lo que la alergóloga argumenta que “no solo va a estar presente el nuevo coronavirus, sino que va a empezar a circular el virus de la influenza y el virus sincitial respiratorio, entre otros, que pueden presentan manifestaciones similares al coronavirus”.

Por esto, insistió la Dra. Lee, es importante seguir implementando las medidas de aislamiento social, para evitar que se sature el sistema de salud con diferentes cuadros respiratorios.

| Limpieza |

El uso de clorox causa una irritación de las vías aéreas por lo cual se sugiere evitar este producto y de ser necesario se recomienda la dilución del mismo dependiendo de su concentración”, explicó la especialista.

“Existen alternativas que se pueden implementar, como es la limpieza con agua y jabón, pañuelos impregnados de Lysol; eso sí, evitar el uso de este producto (Lysol) en aerosoles, y por último, como lo recomienda la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología, que se utilice vinagre, bórax sal y agua para la limpieza”, concluyó la Dra. Lee.