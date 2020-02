Almagro: Participación empresarial es indispensable para un hemisferio más democrático

“El sector empresarial tiene el potencial de posicionarse más allá de ser una fuerza productiva, para convertirse también en una fuerza democratizadora en la región. La participación del sector empresarial es indispensable para lograr un hemisferio más desarrollado y más democrático”.

Palabras de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el contexto del foro titulado, Panamá ante los nuevos desafíos de la paz social y la democracia en América Latina.

La actividad, que tuvo lugar este martes 18 de febrero en el Salón Horacio F. Alfaro de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), fue organizado por la Cciap y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlab).

El acto contó con las palabras de bienvenida de Jorge Juan de la Guardia, presidente de la Cciap, quien destacó la trayectoria de Almagro, sus posiciones oficiales y personales en contra de las dictaduras y a favor de las democracias.

“Ha defendido con entereza a las víctimas”, subrayó e hizo mención al lema de la gestión de Almagro: “Más derechos para la gente”.

Señaló que el abordaje del tema Panamá ante los desafíos de la paz social reviste una trascendencia porque “Panamá se encamina hacia la recuperación de su institucionalidad. Trabajamos por afianzar la democracia como el mejor sistema para lograr el desarrollo”.

Enrique Arturo de Obarrio, coordinador de la Redlad, también agradeció la presencia del secretario general de la OEA y de los invitados especiales y señaló que “nuestra América Latina vive importantes momentos de gobernabilidad que se deben atender prontamente como una de las claves para reducir el abismo entre los resultados de nuestras democracias y las crecientes demandas sociales”.

Advirtió sobre los intentos de desacreditar la democracia que es al final el mejor sistema aunque perfectible.

Durante su intervención, el secretario general de la OEA resaltó que “el sector privado es la fuerza productiva para el desarrollo económico y social en las Américas, y debe continuar profundizando su apego a los principios de democracia, derechos humanos y responsabilidad social para ser también fuerza democratizadora regional”.

Hizo especial referencia a la situación de América Latina, que no ha podido aprovechar “los booms económicos del todo, al menos, no para las mayorías. Los booms son más bien acompañados de políticas pro cíclicas, en lugar de anti cíclicas. Las ganancias de las buenas épocas económicas no se distribuyen equitativamente”.

Por otra parte, expresó su preocupación ante un mundo bipolar “en el sentido político por la coexistencia de dictaduras y democracias en la comunidad internacional, y lamentable y temporalmente, en nuestro Hemisferio. Y esto a pesar de la gran tercera ola de democratización del siglo pasado”.

Señaló que esta realidad se expresa de manera evidente en el caso venezolano, “y por supuesto, en la relación que la mayoría de los países de la región y del mundo tienen con la dictadura cubana. Hablar y actuar en consonancia con democracia a lo interno, debería de significar hablar y actuar en consonancia con la democracia en la política exterior. El doble estándar en la diplomacia ha hecho mucho daño al desarrollo de la democracia”.

Resaltó que la dimensión de la crisis venezolana, con casi cinco millones de migrantes, pone presión a la región.

Al retomar el papel del sector privado en el escenario global, analizó que “las empresas son organizaciones con fines de lucro. Sin esa condición, no existen”; también “tienen la obligación de pagar impuestos” y adoptar “políticas y prácticas de responsabilidad social empresarial”.

Al respecto citó el caso de Panamá como “un gran ejemplo de buena gobernanza de RSE para lograr sociedades más justas y sostenibles”.

La organización Sumarse, afirmó, ha hecho un trabajo excepcional en este sentido.

“El sector privado panameño entiende que la RSE no solo es buen negocio, también aporta valor agregado tangible al desarrollo social de las comunidades y del país”, precisó.

Explicó que Panamá es un aliado clave también del Trust for the Americas, una entidad sin fines de lucro afiliada a la OEA. “Establecida en 1997 para promover alianzas público-privadas, el Trust ha implementado proyectos en 24 países y ha trabajado con más de 1,000 organizaciones en la región. Nuestras iniciativas buscan promover oportunidades educativas y económicas, así como la responsabilidad y transparencia del gobierno”.

Anunció, por otra parte, que están trabajando en la elaboración de la Carta Interamericana para el Desarrollo Empresarial, así como la OEA cuenta con la Carta Democrática Interamericana, “que aborde el rol del sector empresarial en la Américas, que hable de principios y estándares de buena gobernanza y transparencia y ética empresarial, de la responsabilidad social empresarial, y del aporte en materia de desarrollo sustentable y equidad”.

Cabe destacar que durante el evento también intervino Carlos Guevara Mann Ph.D y profesor de Ciencias Políticas y director de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Florida State University (Panamá), quien abordó el tema del escenario internacional y los desafíos de la democracia en Panamá.

Hizo un detallado repaso de la política panameña, que comienza a dar “pasos hacia la normalización política y económica desde 1990”. Sin embargo, advirtió que “Panamá no ha logrado avanzar hacia una mayor democratización”.

“La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones es limitada, enfrenta obstáculos y hay un régimen bastante semejante a una partidocracia”, señaló.

Afirmó que “Panamá es un país que como Chile ha pretendido organizar su democracia bajo una Constitución emanada de los cuarteles” y esta realidad, sostuvo, debe constituir “un llamado de atención a los panameños para recomponer nuestro sistema institucional”.

Stanley Motta, chairman de Copa Holdings y presidente de SumaRSE, por su parte, se refirió a la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Destacó que “no hay mejor sistema para el progreso social y económico de nuestros pueblos que el capitalismo. Los empresarios debemos preservar el sistema no solo para el beneficio del empresario, sino porque ofrece más beneficios al pueblo”.

Motta se detuvo en la necesidad de manejar las empresas con sentido social y advirtió que es distinta la caridad a la RSE.

“La caridad es necesaria en situaciones cuando no hay solución económica rápida y eficaz”, aclaró.

En el caso de la RSE, dijo que los empresarios tienen la obligación de entender los problemas de sus trabajadores y actuar en consecuencia.

“También debemos tener conciencia de la sociedad en la cual operamos y de las comunidades que rodean nuestras empresas”, observó.

En el contexto de la RSE concedió importancia a apoyar el empleo de las personas con discapacidad, hizo un llamado a incluir a los trabajadores en los beneficios del sistema y a entender que la RSE “es esencial para preservar un buen negocio”.

El evento cerró con la firma de un memorando de entendimiento entre la OEA y la RedLab, además de la entrega del reconocimiento al secretario general de la OEA por parte de la Red como defensor de las libertades democráticas.

Violeta Villar Liste

violeta.villar@capital.com.pa

Capital Financiero