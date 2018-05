AltaPlaza Mall realizó el VI torneo infantil de ajedrez

AltaPlaza Mall realizó en conjunto con Chess Logistic el VI Torneo Circuito Infantil de Ajedrez de Panamá en donde participaron más de 30 niños que demostraron su habilidad, análisis y creatividad en este juego de mesa.

La actividad se hizo en la Plaza Central del centro comercial; torneo estuvo dirigido por el equipo de Chess Logistic, quienes supervisaron cada una de las rondas. Los asistentes participaron en las categorías, Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 15, en 5 rondas de 10 minutos cada una.

Los niños ganadores en las diferentes categorías recibieron medallas y el aplauso de todos los presentes.

La excelente acogida de los torneos realizados anteriormente, nos motivan a continuar ofreciendo este tipo de actividades que ayudan al desarrollo intelectual y a disfrutarlo en familia” ,

AltaPlaza Mall