Always presenta campaña #ChicaAyudaChica para combatir la pobreza menstrual

Para las niñas de Centroamérica, lo que esté a la mano puede ser una toalla femenina improvisada por la falta de recursos: Papel higiénico, medias, algodón, trapos o tela de ropa gastada.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cuando ellas tienen que usar materiales que no fueron hechos para absorber la menstruación, o no los cambian por lo menos unas 4 veces al día, surgen problemas como irritación en la piel o, en casos más severos, infecciones.

Esta falta de acceso a toallas femeninas afecta su vida de diferentes maneras: Según Always, casi 1 de cada 10 niñas latinoamericanas ha dejado de ir a la escuela por completo, debido a que es incapaz de gestionar su ciclo menstrual de forma digna y saludable.

En un lapso de 6 años, las niñas pueden perder alrededor de 360 días de escuela, limitando su potencial y oportunidades. El rezago educativo se suma a otros problemas: falta de confianza, ansiedad y estrés que, según Unicef, son las consecuencias de la pobreza menstrual o la imposibilidad de tener productos para la higiene durante el periodo.

Una encuesta de 2021 realizada a 316 alumnas de República Dominicana, creada por la asociación no gubernamental norteamericana Batey Relief Alliance (BRA) revela que un 53.3% no tiene acceso a toallas sanitarias cuando las necesitan y un 63.6% encuentra difícil conseguir productos para su menstruación. Durante un mes, aproximadamente un 20% pierde entre 2 y 3 días de clases y un 4.6% falta 4 días o más a la escuela.

El mismo estudio señala que, cuando las niñas no van a la escuela, el 57.9% falta por dolores durante el periodo menstrual, el 48.9% no asiste por miedo a mancharse la ropa, el 16.7% deja de ir porque teme que sus compañeros se burlen de su periodo y el 4.5% no cuenta con toallas femeninas para ir a clase.

Always reafirma una vez más su misión de ayudar a garantizar que las niñas en Centroamérica y el Caribe no falten a la escuela y pierdan su confianza porque no tienen acceso a toallas femeninas. La marca invita a unirnos como sociedad para iniciar conversaciones y tomar medidas que ayuden a terminar con la pobreza menstrual.

Para que algo tan natural como la menstruación no se interponga en el camino de la educación, Always suma esfuerzos con United Way Panamá, continuando su compromiso de más de 35 años por defender la confianza de las niñas con la campaña #ChicaAyudaChica. Ésta tiene el objetivo de visibilizar el problema, generar conversación y ayudar, a través de la donación de un estimado de 15 mil toallas femeninas, a comunidades de escasos recursos en el país.

Las personas son uno de los pilares más importantes de #ChicaAyudaChica. Ellas tienen la posibilidad de sumarse a la conversación para ayudar a terminar con el estigma en torno a los periodos y la pobreza menstrual. Por cada paquete de Always que compran en Super Carnes, del 15 de abril al 30 de junio, la marca dona una toalla femenina que puede marcar la diferencia y evitar la ausencia escolar.

Durante décadas, Always ha empoderado a millones de niñas, a través de la pubertad y la educación en confianza, apoyando a quienes más necesitan y abordando las barreras sociales. Desde que inició su programa global #EndPeriodPoverty en 2020, la marca lucha contra la pobreza menstrual, y a través de sus programas Always ha entregado más de 80 millones de toallas femeninas en comunidades vulnerables en los últimos 10 años.

Para ayudar a las niñas a alcanzar su pleno potencial, Always se suma a la misión del Día de la Higiene Menstrual (28 de mayo). Éste tiene como objetivo promover una buena salud y trabaja para que en 2030 nadie se detenga por menstruar.

“Porque el presente y futuro de las niñas de Centroamérica y el Caribe nos preocupa, pusimos manos a la obra para terminar con la pobreza menstrual. En Procter & Gamble sabemos que no es tarea fácil, sino es un trabajo en equipo, por lo que nos juntamos con United Way Panamá y Super Carnes, y buscamos que las personas se sumen a esta misión. Participar en #ChicaAyudaChica es tan fácil como comprar un paquete de Always. Las aportaciones quedan en un registro que lleva la marca y, después, van a sedes de la ONG y llegan a las manos de quienes más las necesitan”, dice Paula Villaseñor, directora de Comunicación Corporativa de P&G para Centroamérica y el Caribe.

“La lucha que enfrentan las niñas y adolescentes panameñas de escasos recursos es cada vez más preocupante, por lo que trabajar en iniciativas como la de Always, de la mano de empresas comprometidas como Procter & Gamble es contundente para acercar a la sociedad y comprender un tema tan difícil como la pobreza menstrual. Nuestro trabajo es vincular a la comunidad, crear conciencia y equiparar las oportunidades, porque tener que escoger entre ir a la escuela o adquirir toallas sanitarias no debe ser un dilema en este siglo. Superemos esta brecha, junto con #ChicaAyudaChica”, opina Marisa Arias Thayer, directora ejecutiva de United Way Panamá.

Las intervenciones sobre higiene menstrual no solamente satisfacen una necesidad, sino que generan confianza y fortalecen la salud reproductiva, particularmente de adolescentes. Por esa razón, en 2022, no es aceptable que las chicas tengan que privarse de obtener educación y participar en actividades de la vida cotidiana por una función natural de su cuerpo.

A pesar de los desafíos actuales, Always demuestra que #ChicaAyudaChica y pone manos a la obra para ayudar a #EndPeriodPoverty, aprovechando la conversación del regreso a clases para discutir sobre el problema y ser parte del cambio.