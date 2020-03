Ante emergencia nacional, ENSA invita a la comunidad a hacer uso eficiente de la energía eléctrica

El Plan de Contingencia puesto en marcha por ENSA, empresa de distribución eléctrica del noreste de Panamá, para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica, se refuerza con acciones de fácil implementación por parte de la comunidad, para que pueda tener control de su consumo eléctrico y contribuir así con la estabilidad de la red y garantizar la continuidad de prestación del servicio; principalmente en áreas sensitivas del país donde están los centros médicos prioritarios para la atención del COVID – 19.

ENSA, teniendo en cuenta que las medidas activadas por Estado de Emergencia requieren que todos los ciudadanos se comprometan en permanecer en sus hogares en modo teletrabajo y realizando clases virtuales, pueden aumentar considerablemente el consumo de energía en el hogar; presenta algunos pequeños aportes individuales que pueden lograr grandes ahorros y beneficiar las finanzas familiares.

A continuación, algunos consejos para hacer un consumo más eficiente de la energía eléctrica:

Encender las luces necesarias.

Desconectar los aparatos eléctricos que no están siendo utilizados.

Limpiar las lámparas para que aumente la luminosidad del área y beneficie el ahorro energético.

Usar focos eficientes y de bajo consumo.

No sobrecargar los tomacorrientes.

Evitar enchufes flojos que puedan recalentarse y provocar cortos circuitos.

Evitar introducir a la fuerza un enchufe en un tomacorriente, ya que podría causar un corto circuito.

Evita utilizar el aire acondicionado todo el día.

Mantener el aire acondicionado por debajo de los 25°.

Mantener en buen estado las conexiones eléctricas.

Procurar no dejar el TV en modo “Sleep” o el computador en modo “Reiniciar” ya que siguen consumiendo mucha energía de forma continua.

No abrir la nevera reiteradamente.

Evitar introducir alimentos muy calientes a la refrigeradora, ya que al hacerlo el equipo va a requerir más energía para enfriarlos.

Usar la lavadora a carga completa.

Antes de terminar de planchar, desconectar el equipo y aprovechar el calor acumulado para planchar las prendas más delicadas.

Mientras utilizas algunos artefactos como la TV o el computador, opta por reducir el consumo de otros electrodomésticos.

Reducir el uso de secadores y planchas para el cabello.

Utilizar ropa fresca dentro de las instalaciones para evitar el uso de aires acondicionados.

Definir un horario de uso de las computadoras personales por el teletrabajo y habilitarle le modo ahorro.

Preferir ver televisión en familia.

Es importante considerar que, debido a las instrucciones del MINSA y el Ministerio de Seguridad de permanecer en casa, es fundamental para la estabilidad de la red eléctrica, que la ciudadanía haga un uso responsable, consciente y solidario de la electricidad y demás servicios públicos en beneficio de la comunidad.

ENSA reitera su compromiso con la comunidad y garantiza la prestación del servicio de energía eléctrica de manera segura y confiable en estos momentos donde unidos, como sociedad, nos enfrentamos a la pandemia por COVID-19.