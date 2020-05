La Asociación Panameña de Crédito (APC), luego de sostener encuentros con las autoridades responsables, acordó, a propósito de la moratoria bancaria y de servicios públicos, que los días de morosidad de las personas se mantengan congelados al cierre de febrero 2020.

Giovanna Cardelliccio, gerente general de la APC, ante consulta de Capital Financiero, explicó que mantuvieron reuniones con la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), con el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) “de manera que podamos orientar a los agentes económicos sobre la forma correcta de reportar los datos para que las personas que tienen algún tipo de moratoria no vean afectada la morosidad en su historial de crédito”.

Al respecto, acordaron “que los días de morosidad se mantengan congelados al cierre de febrero 2020, último mes normal del año. Si la persona tenía cero días de morosidad, así debe permanecer hasta que se termine el periodo de moratoria, pero si tenía 90 días de atraso al cierre de febrero, así mismo se mantendrán esos 90 días durante la moratoria”.

-¿Deben las personas reportar su situación personal ante la APC o es suficiente si los bancos lo hacen?

-Este aspecto es importante porque los bancos anunciaron que las personas deben comunicar su caso particular a sus entidades bancarias.

“Los únicos que pueden reportar datos en APC son las personas naturales y/o jurídicas que pasan por un proceso de afiliación y son aprobados. Se les otorgan credenciales de acceso al sistema y son los responsables directos de la información que reportan”.

El consumidor, detalló, debe seguir las indicaciones que cada agente económico establezca en cada caso. “Hay bancos que han dicho que simplemente no pague y se considera que se está acogiendo a la moratoria; hay otros que dicen que debe llamar para revisar su situación… esto no depende de APC. Nosotros procesamos la información que los agentes económicos nos envían, pero no la ingresamos ni la modificamos de ninguna forma”.

-Si esa misma persona no paga la deuda total pero sí hace abonos, ¿existirá algún tipo de variación en su historial?

-Depende de la forma como el agente económico reporte los pagos. La idea es que el consumidor que tenía morosidad y la paga durante la moratoria, quede al día. Pero el que no tenía morosidad y deja de pagar, no quede moroso. Es un tema algo complicado que incluye revisiones de los archivos que los agentes económicos antes cargaban de forma automática.

-¿Qué ocurre si pasado el momento de la moratoria la persona declara que no puede asumir los pagos con regularidad?

-No nos corresponde a nosotros tomar acción u opinar sobre ese tema. Deberá verlo con su agente económico.

-¿Quien no deje de pagar estará mejor valorado?

-En cuanto a morosidad, no se debe ver afectado. Pero también se debería reconocer a los que no dejaron de pagar. Esto lo debe manejar cada agente económico con sus clientes.

-¿Cuáles son las recomendaciones y la lección que nos deja el COVID-19 desde el punto de vista del manejo del crédito y la capacidad de ahorro?

-Mantener las cuentas al día siempre es importante para que no se acumulen. Estar pendientes de sus cuentas y revisar su situación con cada acreedor, ya que no hay una normativa general para crédito y financiamiento. Solamente un acuerdo con la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) y una moratoria de servicios públicos.

Cabe destacar que este lunes 11 de mayo, la APC habilitó su centro de atención, en horario de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m., de la Calle 50, diagonal a Panafoto, en la Torre Banco General, piso 17.

A partir del 18 de mayo funcionará la sucursal David (provincia de Chiriquí), situada dentro del super 99 de San Mateo.

En respeto a los protocolos dictados por las autoridades sanitarias, solo atenderán grupos de tres personas como máximo; tomarán la temperatura de las personas que ingresen al local y respetarán las medidas de restricción de movilidad impuestas por las autoridades nacionales, atendiendo solo a las personas que se encuentren dentro del día y hora que le corresponda salir.

Esto también incluye mantener las distancias indicadas y realizar la limpieza respectiva para mantener las oficinas en óptimas condiciones, así como su personal dotado con gel alcoholado, guantes, lentes y mascarillas.

Violeta Villar Liste

violeta.villar@capital.com.pa

Capital Financiero