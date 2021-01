Apede entrega la Medalla Pedro Boyd Galindo al expresidente Francisco De Ycaza

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) otorgó la Medalla “Pedro Boyd Galindo”, al expresidente de la APEDE, Francisco De Ycaza, como un reconocimiento por sus aportes a la asociación, con acciones que lo han posicionado como un gran profesional en toda la sociedad panameña y un referente de la APEDE.

Durante el acto de entrega de la Medalla, Elisa Suárez de Gómez, presidenta de APEDE, resaltó la participación invaluable de Francisco De Ycaza dentro de la asociación y destacó el significado de esta medalla que recuerda el orgullo de pertenecer a la APEDE, la importancia del trabajo gremial que es uno que no descansa, pero fundamental para el desarrollo económico y social, la defensa la democracia, la ética, la libertad y la educación.

Le correspondió a Ricardo Anguizola, fiscal de la Junta Directiva, presentar la trayectoria del galardonado.

Se refirió a las numerosas veces que ocupó la presidencia en distintos gremios y participó en los mismos y a su compromiso incuestionable.

“Francisco tiene más de 35 años de fructífera y rica vida apediana, muchísimos años, pero lo verdaderamente impresionante ha sido la vida que ha sumado en esos años, siempre siendo de los apedianos que dan la milla extra. Puedo asegurar que dentro y fuera de APEDE, quien ve a Francisco visualiza a la APEDE, representa esa mano amiga con la que se cuenta cuando se necesita ayuda y lo hace con la actitud amable y humilde que lo caracteriza”.

Por su parte el expresidente de la APEDE, Francisco De Ycaza, agradeció a la asociación y a la Junta Directiva por el reconocimiento.

“En mi vida he sido eco de algunos otros reconocimientos por trabajo, pero esta es la primera vez que se me otorga un reconocimiento tan importante y significativo por algo que para mí ha sido sólo una gran oportunidad de gran satisfacción, que me ha permitido contribuir con mi país y entenderlo mejor”.

“El valor de la APEDE que yo quiero, la APEDE que nunca se rinde, está en su gente”, expresó De Ycaza.

La Medalla Pedro Boyd Galindo es una distinción que se entrega a los socios de la APEDE, que por sus actos favorecen notoriamente al desarrollo de esta organización y del país.