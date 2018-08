Apede llama a combatir la corrupción y el clientelismo político

La nueva presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Ejecutivos de Empresa (Apede), Mercedes Eleta de Brenes asumió el cargo en un acto en el que hizo un repaso de los 60 años de historia de esa organización desde su fundación por parte de su padre, Fernando Eleta Almarán, ocasión que aprovechó para llamar a los empresarios y ciudadanos a combatir la corrupción y poner fin al clientelismo político reinante en la actualidad a fin de garantizar el desarrollo sostenible del país.

Recordó que los dirigentes gremiales que dieron vida a Apede “reconocieron de salida que no hay progreso material posible sin raíces profundas en un código ético y moral que redima y catapulte al individuo, con sus libertades, derechos y obligaciones”.

Eleta de Brenes destacó que, por ello, su gestión se concentrará en relanzar acciones que les permitan dar un golpe de timón al desgreño institucional del país, al tener la responsabilidad ética y moral frente a la sociedad e impulsar mejoras a la situación que mantiene enfrentado al país, sin dejar de ser propositivos y constructivos, y no “llover sobre mojado” en la solución de los diferentes temas pendientes, principalmente rescatarnos como sociedad con un sentido de propósito.

En esta gestión se trata de sumar a todos los actores de la sociedad. Tenemos que trabajar en invertir esos incentivos negativos y populistas por virtudes al mérito y al trabajo; sustituir al juega vivo por la honestidad, la mediocridad por la excelencia y sobre todo la lloradera por el esfuerzo. No podemos, ni tenemos otros 60 años para que otros cambien lo que nosotros debemos cambiar”,

La nueva presidente de Apede advirtió que, para agravar la situación, “el Estado panameño además de incapaz es ineficiente y esas carencias han generado un estado clientelista, donde los clientes, llámense docentes, trabajadores de la salud, transportistas o sindicatos secuestran al ciudadano en su afán de mejorar su vida y la de los suyos, creando fueros y privilegios a costa del bien común.

De este clientelismo no escapan algunos proveedores del Estado, mal llamados empresarios, confesos algunos de actos de corrupción, pero impunes por una justicia incompetente y plagada de conflictos de intereses”.

Destacó que en estas condiciones no es sorpresa que, a pesar de ser el país de mayor crecimiento económico del continente, tengamos las mayores brechas sociales y económicas, lo que destruye el ideal democrático y la confianza del sistema, lo que está llevando a algunos panameños a pensar en soluciones radicales, mesiánicas, que han llevado a otros países como Cuba, Venezuela y ahora Nicaragua al suicidio de toda la sociedad, excepto de los gamonales que los dirigen.

Mi gestión estará enfocada en el desarrollo de la Visión País 2050, con todos los sectores del país y así obtener un documento robusto y apolítico, que recoja la ruta que el país necesita para su crecimiento sostenible y que pueda ser entregado a los candidatos a elección popular para las elecciones generales de mayo 2019”,

Gestión del presidente saliente

Entre tanto, las palabras de fin de gestión del expresidente, Héctor M. Cotes M. estuvieron centradas en los logros alcanzados por la organización, principalmente la implementación de un nuevo Código de Ética, la integración de los capítulos de Apede a nivel nacional, el impulso de los centros de competitividad, como también la relevancia de los temas que preocupan al país.

“Como sector privado debemos ser siempre optimistas del futuro del país, y con esa esperanza es que me dedicaré a aportar, desde la Comisión Visión País 2050, a llevar el mensaje a todos los lugares del país que sí es posible construir, juntos, una nueva nación, donde la institucionalidad no sea una palabra más del diccionario sino el principio y el fin que debe movernos como ciudadanos, donde la corrupción no quede impune y haya certeza de castigo, y que la democracia, la educación y la libertad, sean los valores más importantes que conservemos para llevar adelante todo estos sueños”, reiteró Cotes.

