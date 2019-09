Apede rechaza resolución que equipara la experiencia laboral con la educación formal

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) dice que equiparar la experiencia laboral con la educación formal, es un grave retroceso para la modernización del Estado y la competitividad de Panamá, a raíz de la Resolución de Gabinete N° 69 de 6 de agosto de 2019, que equipara la educación formal necesaria con la experiencia laboral previa, dentro del Manual General de Clases Ocupacionales del Sector Público.

De igual forma la Apede considera que el Gobierno ha ofrecido ser un facilitador de la productividad y competitividad del país y esta medida pone en grave riesgo esa labor, máxime cuando se prometió que en el nuevo Gobierno, la educación sería “la estrella”.

Sin embargo, afirman que lo que urge es hacer más transparente y profesional la gestión pública y para ello, solo los ciudadanos y ciudadanas idóneos y debidamente capacitados deben ser nombrados en estos cargos públicos, con la convicción de servir al Estado y no para servirse de él.

Es por eso que la Apede rechaza la Resolución de Gabinete N° 69 de 6 de agosto de 2019 y exhorta a la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen a derogarla, a fortalecer el cumplimiento de la Ley de Carrera Administrativa y hacer los nombramientos tal y como está establecido actualmente.

En tanto, el Consejo de Gabinete en su sesión de ayer lunes aprobó una resolución que aclara que la equiparación por experiencia previa no aplica en ningún caso para nombramientos en los que se requiere idoneidad profesional o para los que son regulados por leyes especiales.

El vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén informó que para darle tranquilidad a los gremios de profesionales del país, el Consejo de Gabinete decidió aprobar la resolución que amplía y aclara la Resolución No. 69 del 6 de agosto de 2019 sobre equiparación de manuales de cargos públicos por méritos o experiencia.

“Ninguna resolución está por encima de una ley”, aclaró el vicepresidente al explicar que por lo tanto esta Resolución excluye a los nombramientos para cargos que son regulados por leyes especiales, así como para aquellos para los que se requiere idoneidad.

Carrizo Jaén explicó que la medida aplicaría solo para aquellas personas que han ocupado cargos por 20 o 25 años y que han dedicado su vida a una institución pública y que por no poseer un título universitario no pueden ascender a una posición en la que no se requiera idoneidad.

Leoncio Vidal Berrío M.

lberrio@capital.com.pa

Capital Financiero