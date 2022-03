Aprende y Crece: Siete consejos que todo joven emprendedor debe tener en cuenta

La juventud, es uno de los mejores momentos para emprender negocios inteligentes que marquen tu futuro. Sin embargo, además del entusiasmo y vitalidad para iniciar un proyecto propio, se necesita una buena cultura financiera y herramientas que ayuden a tomar buenas decisiones económicas.

Es por ello, que , especialistas del programa Aprende y Crece del Banco Azteca te brindan siete consejos esenciales que todo joven emprendedor debe tener en cuenta en Panamá para sobresalir.

Emprender no es para todos. No hay una única fórmula para el éxito y no todo el mundo está preparado para emprender. Pero hay una serie de características básicas que identifican al joven emprendedor: pasión, iniciativa y motivación.

Conoce el mercado. Conocer el entorno dónde vas a moverte, estudiar la oferta y la demanda, te ayudará a reaccionar ante los problemas y evitará que puedas llevarte sorpresas desagradables.

Analiza la competencia. Presta atención a las acciones de tus competidores y pon a prueba tu idea.

Desarrolla un plan de negocio realista. Explica claramente en qué consiste tu idea, cómo surgió, en qué se diferencia y cómo la vas a llevar a cabo.

Sé flexible. Cualquier joven emprendedor debe ser flexible y capaz de adaptarse fácilmente a los cambios para alcanzar el éxito.

Asegura tu financiación. Un buen plan de negocio te ayudará a conseguir financiación, acceder a préstamos o subvenciones, o conseguir inversores privados. Sin embargo, debes analizar bien todas las posibilidades y sus condiciones. Y sobre todo intenta evitar el endeudamiento excesivo, trata de reducir los gastos al máximo.

Calcula tus gastos. Al principio las empresas apenas generan ingresos, por lo que es importante estudiar bien las inversiones qué necesitas para arrancar, controlar los gastos y presupuesto.

Es importante nutrirnos de información financiera valiosa que nos ayude a tener una vida financiera saludable a lo largo de nuestras vidas. En esta línea, el Programa de Educación Financiera y Negocios de Banco Azteca “Aprende y Crece” anuncia su participación en el Global Money Week 2022 (GMW), donde de manera dinámica y lúdica los jóvenes podrán aprender temas relacionados al emprendimiento inteligente y cuidado de su dinero.

El evento, que inició este lunes 21 de marzo en Panamá, estará dirigido a jóvenes de 16 hasta 29 años. Los participantes recibirán instrucción financiera a través de webinars, shows y un sitio web interactivo, contenidos, así como herramientas digitales, que les darán pautas para administrar los ingresos.

Bajo el lema: “Construye tu futuro, sé inteligente con el dinero”, los asistentes podrán participar de actividades donde se abordarán temas como: Aprender a tomar decisiones financieras; valorar la importancia del ahorro a temprana edad, conocer los riesgos del sobreendeudamiento, generar estrategias de emprendimiento (mi primer negocio), conocer los beneficios de la Banca Digital, entre otros temas.

En el GMW habrá un espacio para que especialistas de Banco Azteca desarrollen el tema del Emprendimiento y las formas de hacerlo de manera inteligente. Aquí se abordará: detectar la necesidad del entorno y habilidades; formular una idea de negocio, identificar qué tienes y qué hace falta para comenzar, determinar cuál será el capital, entre otros.

El evento es gratuito y está dirigido a los jóvenes de Panamá. Para participar, solo tienes que inscribirte en www.aprendeycrecelive.com.