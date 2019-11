Aproveche el Black Friday y el Cyber Monday de manera responsable y segura

Se acerca el tan esperado “Black Friday” y “Cyber Monday” y para que las personas puedan prepararse más financieramente, Mastercard a través de su programa de educación financiera: Consumo Inteligente, ofreció una serie de consejos a los consumidores para que puedan aprovechar al 100% las ofertas y no dejen de lado su seguridad.

Mastercard en conjunto con el economista Alberto Franco, quien es el socio Fundador de Ecoanálisis, crearon una lista de consejos para que las personas puedan realizar sus compras con sus tarjetas de débito de forma segura, pues son un medio de pago aceptado para realizar compras por Internet y es mucho más rápido y conveniente.

Según el economista, uno de los beneficios de utilizar una tarjeta de débito es que este tipo de plástico permite, a través de los estados de cuenta, un mejor control de los gastos durante esta época y evita el endeudamiento.

A través del programa Consumo Inteligente de Mastercard, las personas encontrarán consejos para para proteger sus tarjetas y realizar un presupuesto. “Queremos que los costarricenses nos vean como su mejor aliado para manejar adecuadamente y con éxito sus finanzas personales durante el Black Friday y el Cyber Monday. A través de este programa los consumidores obtienen información de valor para un manejo óptimo de sus finanzas personales sobre varios temas como el crédito, el ahorro, inversiones y viajes”, comentó Isabel Villagómez, directora de Comunicación Mastercard México y Centroamérica.

De acuerdo con Villagómez, es fundamental que las personas tomen en cuenta estos consejos a la hora de realizar sus compras con sus tarjetas de débito:

Si va a realizar compras por internet, tenga en cuenta el costo del envío y lo siguiente:

Nunca brinde información personal o financiera a un e-mail no solicitado, por teléfono o en alguna ventana emergente “pop-ups”.

Verifique que la dirección web de la página que solicita su información comience con “https:” en lugar de “http:” ya que cuenta con mayores niveles de seguridad y encriptación para hacer la página más estable.

Ingrese la dirección web del sitio donde va a comprar directamente en su navegador, en lugar de acceder mediante links.

Busque un ícono de una llave o candado en la parte inferior de su navegador. Éstos indican que la información está protegida. Si no aparecen o la llave aparece rota, quiere decir que no está protegido.

Obtenga un antivirus o antispam y manténgalo actualizado.De seguimiento continuo a los movimientos en sus cuentas.

Realice un presupuesto: Unos días antes de la fecha, realice una lista de las cosas qué realmente desea y necesita y defina el monto que va destinar a cada uno. Este consejo no solo le ayudará en el Black Friday y el Cybermonday, sino que también en el día a día. Recuerde que utilizar sus tarjetas de débito le ayudará a tener un mayor control de sus gastos y así evitará endeudarse.

Compare para ahorrar: Una semana antes verifique los montos de los productos y compárelos. No hay nada peor que comprar algo y darse cuenta después de que podía haberlo conseguido más barato. Por eso, es importante comparar en varias tiendas el producto deseado o hacer varias búsquedas a través de Internet.

Realice un ahorro para esta época: Defina un monto mensualmente y ahorre un poco de dinero para las compras de fin de año y así su presupuesto no será impactado con un gasto tan grande y puntual. A través de su tarjeta de débito, también puede programar un ahorro y este lo podrá retirar hasta la fecha establecida.

Hitler Cigarruista

hcigarruista@capital.com.pa

Capital Financiero