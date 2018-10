Aprueban en tercer debate proyecto que eleva el déficit fiscal

El proyecto de Ley 693 que introduce modificaciones a la Ley 34 de 2008 relacionada con la Responsabilidad Social Fiscal (Lrsf) y la Ley 38 de 2012 mediante el cual se crea el Fondo de Ahorro Panamá (FAP) fue aprobado en tercer debate, este lunes 8 de octubre por el pleno de la Asamblea Nacional.

Una vez el documento sea sancionado por el Órgano Ejecutivo, éste podrá acceder a un crédito adicional de $300 millones que facilitará las inversiones públicas, según explica una nota de prensa de la Asamblea Nacional.

Modificaciones

Entre las modificaciones aplicadas al proyecto de ley, se establece que la ejecución presupuestaria tiene que sujetarse a esta ley de forma que se “asegure una política fiscal prudente y un endeudamiento público sostenible”.

El proyecto dispone que el límite del déficit fiscal para los años 2018 y 2019 aumentará a 2.0% del producto interno bruto (PIB), 1.75% para el año 2020 y 2021 y baja nuevamente 1.5% a partir del año 2022.

Anteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sustentó que el déficit de 2% para el 2018 se debe a la necesidad de mitigar el efecto del año de transición entre gobiernos; el efecto de la huelga de la construcción, que según el sector fue de $600 millones.

También obedece a la necesidad de dar impulso adicional a los proyectos sociales y de infraestructura que ya están en ejecución, de forma tal que estos proyectos mantengan los empleos que generan y sigan dando impulso a la economía.

Gastos de inversión

El proyecto establece un sublímite sobre los compromisos a contraerse en gastos de inversión bajo las modalidades de “llave en mano” y de proyectos de pago diferido.

También se detalla que la cantidad absoluta de estos compromisos no podrá exceder un monto equivalente del 20% del total de los gatos de inversión del Sector Público No Financiero (Spnf). No podrá exceder el crecimiento del PIB más la inflación.

De esta medida, se excluyen los gastos en el sector salud prestados por el Ministerio de Salud (Minsa) y la CSS, las pensiones y jubilaciones pagadas por la Caja de Seguro Social (CSS) y los intereses de la deuda pública.

