AR Holdings, S.A. abre la primera tienda de la marca de moda estadounidense Old Navy en Panamá

AR Holdings, S.A. anunció la apertura de su primera tienda Old Navy en Panamá, que se encuentra en Albrook Mall, ciudad de Panamá.

Esta tienda es la primera del portafolio de marcas de Gap Inc. que se abre en el país, las cuales operan a través de una sociedad de franquicias entre AR Retail S.A. y Gap Inc.

Con una sólida visión y propósito de Gap Inc., en hacer crecer marcas de miles de millones de dólares, AR Holdings y Gap Inc. se están asociando para ampliar el alcance de la marca y establecer puntos de venta para que los clientes interactúen con Gap, Banana Republic y Old Navy en Panamá.

El plan incluye la apertura de nuevas tiendas en Multiplaza Pacífic en septiembre y octubre de este año.

“Panamá se ha posicionado históricamente como un escaparate importante en tendencias de moda y estilo de vida, ya que es el Hub de las Américas y tiene una importante afluencia de visitantes internacionales generada por el turismo y los negocios. Estamos muy emocionados de continuar con el crecimiento las marcas de Gap Inc. en Panamá y trabajar con nuestro socio para ofrecer calidad y valor excepcionales a nuestros clientes”, dijo Antonio Burgos, director general de AR Holdings.

La tienda Old Navy en Albrook Mall, ubicada en el nivel principal de la entrada del Elefante, ofrece lo esencial de la moda estadounidense a través de una amplia variedad de ropa y accesorios para hombres, mujeres, niños y bebés.

Estará abierta de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.