Arbolitos de Navidad costarán más este año

Si uste está pensando en adquirir un arbolito de Navidad procedentes de Canadá y Estados Unidos (EE.UU.), para decorar su hogar, en estas fiestas de fin de año, lo recomendable es que lo compre lo antes posible, porque la cantidad que se pondrá a la venta este año será menor al de años anteriores y por tanto su precio será mayor al que normalmente se comercializan, debido diversos factores.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) este año ingresarán al país unos 86 contenedores de arbolitos de Navidad, procedentes de Canadá y EE.UU.

De este total 85 contenedores provienen de Canadá y uno de los EE.UU. y cuyo protocolo e importación incluyó una certificación de que el personal de la finca esté libre de coronavirus (COVID-19), y cumplan con todas las medidas de bioseguridad en las mismas, área de manipulación y embarques de estos envíos por parte de las empresas para su exportación.

Sin embrago, la realidad es que este número de contenedores representa una reducción de 35 con relación a las importaciones realizadas en 2019, y aun cuando debido al impacto del COVID-19 en la economía panameña se espera una merma en la demanda para las fiestas de fin de año, es evidente que una menor oferta de este producto implicará que sus precios sean más altos a los registrados en años anteriores.

Algo que deben tener muy muy presente los consumidores que prefieren decorar sus hogares con arbolitos naturales.

Ricardo Gago, uno de los propietarios de Importadora Hermanos Gago, S.A., explicó a Capital Financiero que sólo esa empresa está importando 5 contenedores menos que los que trajo al país el año pasado, a pesar de lo cual los precios que ofrece La Casa el Jamón no se han incrementado y van de $45.00 a $95.00 cada uno, en dependencia de su tamaño.

Agregó que esta reducción en la oferta de arbolitos de Navidad se debe principalmente a la carencia de mano de obra para realizar las labores de corte, cernido y embalaje ya que por la pandemia de COVID-19 muchos trabajadores temporales procedentes de México y Centroamérica que se dedican al corte a mano de estos pinos no pudieron trasladarse a Canadá, en la época de cosecha, por lo que la oferta de este producto se redujo este año significativamente.

“El arbolito se corta en Canadá los primeros días de noviembre, justo después que caen las primeras nevadas, no se puede cortar ni antes ni después, y el problema este año es que debido al COVID-19 no había suficientes cortadores. Esto significa que este año no hay suficientes arbolitos para satisfacer la demanda mundial”, enfatizó Gago.

Por supuesto que en otros comercios como las cadenas de supermercados Rey, El Machetazo o Super Extra, los consumidores pueden encontrar arbolitos a precios más accesibles. Por ejemplo, en El Machetazo los precios van de $24.99 a $34.99, también en dependencia de su tamaño.

No obstante, para Olmedo Carrasquilla, dirigente conservacionista, en lugar de adquirir un arbolito de Navidad natural, lo recomendable para cualquier consumidor, especialmente en este momento de pandemia donde existen otras prioridades, sería optar por comprar un árbol de Navidad artificial, no solo porque su costo este año es significativamente inferior al de otros años, sino también porque su vida útil es mucho mayor.

Hitler Cigarruista

[email protected]

Capital Financiero