Argentina endurece cuarentena obligatoria por coronavirus

El gobierno argentino decidió dar marcha atrás y volver a endurecer la cuarentena porque los casos de coronavirus se quintuplicaron en las últimas semanas en la capital federal y el gran Buenos Aires y se espera el pico de la enfermedad para junio.

De esta manera, la región metropolitana concentra el 87% de los casos, hoy las mayores preocupaciones son los barrios populares – superpoblados y pobres- y el transporte público de colectivos, trenes y subtes donde miles de personas se trasladan por diferentes distritos.

El presidente Alberto Fernández volvió a mostrar su enojo al indicar que algunos sectores quieren priorizar la economía sobre la salud.

“La cuarentena va a durar lo que tenga que durar, para que los argentinos estemos sanos, para que los argentinos no se mueran. Después los que quieran elucubrar sobre el tiempo de la cuarentena, que elucubren. Yo siempre digo lo mismo, los que estamos en esta mesa, nos toca gobernar seres humanos y realidades”, señaló Fernández.

Argentina se prepara para pico de pandemia en junio

En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que el sistema sanitario se prepara para el pico de la enfermedad y el momento más difícil.

“Hemos duplicado la cantidad de camas de terapia intensiva, pero si los contagios se aceleran y se aceleran, no alcanzan. De hecho no alcanzaron los sistemas de salud más avanzados, ricos, más desarrollados del mundo. Por eso, no podemos relajarnos, no podemos bajar los brazos”, indicó Kicillof.

La economía argentina ya estaba muy dañada, el coronavirus ha profundizado la crisis y el país puede caer en “default” o falta de pago, el próximo 10 de junio, sino alcanza un acuerdo con los acreedores de la deuda externa privada.

Voz de América