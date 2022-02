Asamblea Nacional busca modificar la Ley de Facturación Electrónica

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de Diputados acogió un proyecto de ley que busca derogar varios artículos de la Ley de Facturación Electrónica, el cual fue enviado a primer debate.

El documento que propone volver al punto de partida para que los profesionales, artesanos y artistas nuevamente estén exentos de la obligación de facturar electrónicamente, tal como se propuso en la Ley de 2011.

De acuerdo con el diputado Gonzalo González, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, lo que se busca es un instrumento que es la factura electrónica, “aquí no se está creando un nuevo impuesto. Acá lo que se está hablando es que hay un software, eso no nos consta y que se le está vendiendo a las personas que van a tributar y en eso no podemos estar de acuerdo”, señaló.

En el Órgano Legislativo aseguran que la nueva Ley viola el artículo 40 de la Constitución, que indica que no se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales.

El diputado Miguel Fanovich mencionó que “la evasión de impuesto no se evita con esto, se evade el software también. La evasión de impuestos se evade por medio de auditorías contantes por medio de la Dirección General de Ingresos (DGI)”.

“La legislación anterior de facturación pasó y no nos dimos cuenta. Pasó, la aprobamos y fue un error que hoy la población reciente. Los sectores trabajadores hoy se quejan y tienen toda la razón”, argumentó el diputado Pedro Torres.

Por su parte, el Colegio Nacional de Abogados también presentó un anteproyecto para derogar varios artículos de la Ley de Facturación Electrónica, sin embargo, la iniciativa no ha sido tramitada en la Asamblea Nacional.