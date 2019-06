La decisión de la Asamblea Nacional (AN) de rechazar la revisión del Contrato Ley entre el Estado panameño y Minera Panamá, pone en peligro la estabilidad económica del país, atenta contra la estabilidad de los 9,000 trabajadores que actualmente laboran en el proyecto minero Cobre Panamá y afectará las posibilidades de atraer inversión extranjera debido a la falta de seguridad jurídica.

Tras una reunión de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en la AN, con el presidente electo, Laurentino Cortizo, el diputado Leandro Ávila informó que ambas partes acordaron no ratificar el proyecto de Ley 766 por considerar que el tiempo para analizar su contenido en sesiones extraordinarias era demasiado limitado ya que supuestamente este documento no respondía a los intereses del país.

La decisión se concretó el pasado miércoles cuando la mayoría de los miembros de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional rechazaron en su totalidad el contrato entre el Estado y la Sociedad Minera Petaquilla, S.A, actualmente Minera Panamá, con la única abstención del diputado oficialista Jorge Alberto Rosas.

Nelson Jackson Palma, presidente de esta Comisión legislativa, dijo que es inadmisible que 49 años después que se creó el Decreto 267 en el cual se establecía que el mínimo de las regalías en beneficio del Estado era del 6%, el Contrato Ley actual establece sólo el 2%.

“Consideramos que este Contrato Ley es lesivo para nuestro país, especialmente porque el 98% de todas las riquezas se van de Panamá”, puntualizó Jackson.

Agregó que el contrato no establece las normas que van a regular el plan de manejo ambiental del distrito de Donoso, para mitigar las afectaciones del proyecto minero.

Por su parte, el diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González, advirtió que este Contrato Ley debe ser analizado y renegociado pausadamente por la próxima administración y calificó como “sospechoso” la “desesperación” del presidente de la República, Juan Carlos Varela, por lograr que se apruebe este proyecto de Ley, al punto que ha llamado personalmente a los diputados para persuadirlos.

No obstante, para el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Palacio, este tema va más allá del Contrato Ley de Minera Panamá, S.A., ya que la decisión de la Comisión de Economía de la AN atenta contra la seguridad jurídica y afectará las posibilidades de atraer inversión extranjera, lo que podría afectar la estabilidad económica del país.

“Panamá es un país que depende de la inversión extranjera, no sólo en minería. Aquí estamos hablando más allá del tema minero. Es que las empresas que quieren invertir en nuestro país necesitan saber que aquí se respetan los contratos y que hay seguridad jurídica. Hay muchas empresas que nos están viendo ahora, que quieren invertir en nuestro país y lo que están viendo es que Panamá no respeta los contratos, a pesar que Minera Panamá (First Quantum) ha invertido en el desarrollo de la mina más de $6,000 millones”, enfatizó.

Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) mira con suma preocupación la decisión de la Comisión de Economía y Finanzas de la AN de rechazar la revisión del Contrato Ley entre el Estado y Minera Panamá.

Para la Cciap, la decisión del Órgano Legislativo de no dar pronta discusión a este proyecto se suma al extemporáneo fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), enviando un mensaje de inseguridad jurídica a los inversionistas locales y extranjeros.

“Uno de los principales activos de Panamá, y que ha sido herramienta para atraer el capital internacional, es su seguridad jurídica; pero estas decisiones envían un mensaje equivocado a los inversionistas locales y particularmente a los de otras latitudes”, indicó Jorge Juan de la Guardia, presidente de la Cciap.

El dirigente empresarial dijo que a la Cciap le “inquieta” las consecuencias que esto puede tener sobre el desempeño de la economía, recordando que la inversión realizada por Minera Panamá en el proyecto Cobre Panamá es la más importante inversión privada de la historia nacional; al tiempo que, las proyecciones de crecimiento de 4.5% para 2019 y 5.6% en 2020 se dan, entre otras cosas, sobre la base de la exportación de cobre por parte de esta empresa a partir de este mes.

Además, la minera trabaja con más de 1,400 empresas panameñas, invirtiendo unos $1,474 millones en compras a proveedores locales.

Para la Cciap, en estos momentos es importante mantener esa inyección a la economía nacional.

“Si queremos reactivar la economía, esta es una de las aristas a tomar en cuenta, tanto las proyecciones de nuestro Centro de Estudios Económicos, como las de los organismos multilaterales internacionales en cuanto a las operaciones de Minera Panamá”, señaló el presidente de la Cciap.

En tanto, Minera Panamá, S.A. emitió un comunicado en el que aclaró: “Cobre Panamá es la mayor inversión privada en la historia de nuestro país. Está amparado tanto por un contrato con el Estado panameño (que se mantiene vigente desde 1997, en todas sus partes, tal cual ha indicado el Ministerio de Comercio e Industrias en varias oportunidades), como por tratados internacionales de protección de inversiones”.

La empresa recordó además que este proyecto minero actualmente emplea a más de 9,000 panameños y que según los pronósticos de expertos nacionales e internacionales, está encaminado a contribuir en más del 3% al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá a partir del año 2020, por lo que confía que el Estado “respalde la estabilidad jurídica necesaria para dinamizar la economía nacional”.



Detalles de Cobre Panamá

Cobre Panamá es una filial de la compañía First Quantum Minerals líder en minería mundial. Minera Panamá, S.A. es la figura jurídica del grupo en Panamá.

El objetivo de Minera Panamá, S.A. es producir 320,000 toneladas de cobre al año y unas 100,000 onzas de oro anuales, cuyo valor a precio de mercado sería de $2,000 millones y $1,2 millones, respectivamente.

Es el proyecto de inversión privada más grande en la historia de Panamá, con $6,300 millones.

Tiene un avance de su etapa de construcción del 91%. Celebró su primera molienda el 18 de febrero de 2019. Consta de cuatro componentes: Puerto Internacional, Planta de Energía, Planta de Proceso de mineral y la mina.

La empresa contribuyó con $118 millones de cuota obrero-patronal a la Caja de Seguro Social (CSS), $58 millones al desarrollo sustentable de las comunidades de Donoso y La Pintada y $34 millones a la conservación ambiental del país.

Durante la fase de construcción se estableció una fianza ambiental de $78 millones para garantizar un cierre adecuado de la mina si por cualquier razón esta dejara de funcionar en cualquier momento.

La minera trabaja con más de 1,400 empresas panameñas, invirtiendo unos $1,474 millones en compras a proveedores locales.

