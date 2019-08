Asamblea Nacional ratifica a nuevos miembros de Junta Directiva de Banco Nacional

De manera unánime y destacando su alto grado de profesionalismo, seis nuevos miembros de la Junta Directiva de Banco Nacional de Panamá (BNP) fueron ratificados por el pleno de la Asamblea Nacional (AN), luego que la Comisión de Credenciales hiciera su debida recomendación.

Los nuevos directivos del BNP son Ángel Dapena Lambridge, Carlos Guillermo de Ycaza Córdoba, José Antonio Paredes Duque, Dora María Pérez Balladares Boyd, Juan Octavio Silvera de Alba y Leroy Sheffer. Estos profesionales y especialistas en diversos temas financieros, legales y comerciales se unen a tres miembros de la Junta Directiva que ya pertenecen a esta organización, debido a que la ley orgánica de BNP establece que los relevos de los directivos se hacen de manera escalonada.

“Con estos nuevos directivos se cumple a cabalidad con lo establecido en nuestra ley orgánica y con las tendencias globales de gobierno corporativo. Tenemos ahora una Junta Directiva fortalecida y que cuenta con la participación de tres damas íntegras y profesionales“, señaló Javier Enrique Carrizo Esquivel, Gerente General del BNP.

Ángel Dapena es contador público autorizado, graduado de la Universidad de Panamá (UP) y actualmente es socio director de PwC Interaméricas. Carlos de Ycaza posee un Bachelor in Business Administration (Major Marketing) de San Edwards University en Austin, Texas, y en la actualidad es CEO de Mercadeo Integral, S.A.

José Antonio Paredes tiene una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas Internacionales de Boston University y una Maestría en Planificación de Finanzas Patrimoniales de Bentley College (Massachusetts); es Presidente-CEO de Back Bay Holdings.

Dora María Pérez Balladares posee un Bachelor of Arts and Sciences Biological Basic of Behavior de University of Pennsylvania y se ha desempeñado, en diversos bancos, en varios cargos, como directora independiente, Vicepresidente de Banca Corporativa, Oficial de Crédito y Oficial de Tecnología, entre otros.

Juan Silvera cuenta con un bachiller en Letras con especialización en Economía de la Universidad del Estado de Youngstown (Ohio) y una Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas de la Universidad de Georgia; por 46 años se desempeñó en múltiples cargos gerenciales en diversos bancos y en los últimos años estuvo a cargo de la Subgerencia General de Negocios del BNP.

Leroy Sheffer es abogado experto en comercio exterior y políticas públicas, graduado de la UP y con una maestría en Derecho Internacional y Globalización de la Universidad de Arizona; actualmente es Socio Director de Grupo ITAS y de la firma de abogados Sheffer and Paolo.