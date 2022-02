Aseguradoras evalúan aumentar costos de coberturas a no vacunados contra la Covid-19

Las compañías aseguradoras que operan en Panamá analizan nuevas políticas de suscripción de pólizas para los no vacunados, teniendo en cuenta que esta población afronta un mayor riesgo de enfermar gravemente o morir si se contagian de Covid-19, con relación a las personas que tienen completo el esquema de vacunación contra esta enfermedad

Durante el periodo de emergencia nacional decretado en marzo de 2020 hasta la fecha, las aseguradoras han desembolsado $129,2 millones para cubrir con la cobertura de las pólizas de salud y vida.

“A raíz de los resultados que hemos tenido en el año, puntualmente en el negocio de salud y de vida, las compañías de seguro a nivel particular estarán haciendo algunos correctivos con respecto a la suscripción de las de las pólizas, por lo cual es probable que tengamos algún incremento al respecto”, indicó el presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), Carlos Tribaldos.

Señaló que la industria de seguros no ha renunciado a cubrir a las personas que no vacunadas, ni aplicarles restricciones, pero recordó que cada empresa aseguradora es libre de definir las políticas de suscripción de sus pólizas y el deducible que el cliente debe pagar, conforme a su nivel de riesgo.

“Cada compañía toma una decisión respecto a su política de suscripción es de libre empresa, nosotros no entramos en esto a nivel de gremio. Yo lo que entendería, es que puede haber algunos incrementos en los deducibles probablemente para personas no vacunadas y algunos beneficios”, señaló el presidente de Apadea.

El directivo explicó que también se evalúan otras opciones como la de productos diferenciadores, como premios a los vacunados contra la el virus (como primas y deducibles más bajos o mayores niveles de cobertura), aunque insistió en que estos cambios aún no se han concretado y sólo se aplicarían para nuevos asegurados y en algunos casos con términos de vigencia establecidos.