Asesórese y ahorre parte de su décimo tercer mes y bonificaciones

Con la llegada de los ingresos extras, también tocan los gastos navideños, por eso se recomienda ahorrar un 10% de todos los ingresos y esto incluye un porcentaje del décimo tercer mes y bonificaciones que se reciben, pero si al realizar el presupuesto del mes de diciembre, el monto que puede ahorrar es menor, hágalo, lo importante es hacerlo y tener un propósito o meta definidos.

El ahorro es una práctica que garantiza una base sólida para unas finanzas personales saludables. El comportamiento financiero de una persona está ligado a sus creencias, su situación actual y su experiencia previa con relación al dinero.

Vanessa Francisco, Gerente Senior de Productos de Depósitos, explicó que en Scotiabank tienen “La Ruta del Ahorro y la Inversión”, en la que analizan en qué etapa de vida se encuentra el cliente y cuáles son sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Por ejemplo, recomiendan iniciar el ahorro con una cuenta tradicional o una cuenta de ahorro programado. Para un objetivo de corto o mediano plazo, es mejor un certificado de inversión y para ahorro a mediano y largo plazo el instrumento ideal es un Fondo de Inversión.

“Si bien es cierto que a mayor plazo mayor puede ser la rentabilidad, la recomendación de Scotiabank, como asesores financieros de gran experiencia, es conocer al cliente para poder definir qué herramientas son las ideales para su caso”, mencionó Francisco.

Recomendaciones para cuidar su décimo y bonificación

Haga un presupuesto especial para el mes de diciembre: Anticipe o revise el monto de su décimo o bonifación a recibir, incluya otros ingresos como excedentes, ejemplo ahorros navideños y haga planes realistas de acuerdo a sus capacidades, de esta manera se asegura no exceder su ingreso. Ponga al día las deudas: También es recomendable con el décimo o bonificación, analizar si lo conveniente es pagar algunas deudas de forma anticipada que le generen liquidez mensual y de esta forma tenga un disponible adicional que pueda destinar al ahorro.

Inicie un plan de ahorro: Si desean hacer ese viaje de fin y principio de año, comprar o construir su casa, pagar deudas, los estudios: Todo es posible, destinando de una buena forma el décimo o bonificación. Puede ser parte del abono para la compra de casa o de su carro nuevo.

Sea un buen administrador de su dinero: Hay quienes ahorran el décimo o bonificación, otros lo usan para irse de viaje, algunos compran cosas para el hogar, pagan los estudios o salen de deudas.

Establezca un objetivo claro: El ahorro es una práctica que está disponible para todos, hay que verlo como una ruta en la que vamos caminando por distintas etapas y con distintas herramientas que puede apoyarse con su décimo o bonificación, así se asegura que el próximo año su décimo o bonificación le alcanzará.

No mezcle el décimo o bonificación con el salario de diciembre: El salario de diciembre es para los gastos regulares del mes: Casa, luz, comida entre otras prioridades.

No exponga su dinero en esta época: No está demás tomar medidas de seguridad para no perder su décimo o bonificación. Manténgalo en una cuenta bancaria segura.

“El ahorro es una práctica totalmente alcanzable cuando hacemos los ajustes necesarios en nuestros gastos y presupuesto. Lo primero es conocer los objetivos y etapa en la que se encuentra el cliente, esta es la base para saber que producto es el adecuado para el cliente”, agregó Francisco.