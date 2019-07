ASSA con calificación de riesgo “A” por 16 años consecutivos

La calificadora de riesgo A.M. Best Company, Inc., especializada en el ramo de seguros, ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “a” a ASSA Compañía de Seguros. Siendo esta la décimo sexta ocasión en que la aseguradora recibe la calificación de riesgo “A”

La perspectiva de estas calificaciones es “Estable”. ASSA Compañía de Seguros, es subsidiaria de ASSA Compañía Tenedora S.A. (ASSA Tenedora) y su propietario final es Grupo ASSA, S.A. (Grupo ASSA).

La calificación de ASSA refleja la fortaleza de su balance, la cual A.M. Best categoriza como “más fuerte”, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos adecuada.

Eduardo Fábrega, presidente Ejecutivo de ASSA Tenedora dijo: “Estamos muy complacidos con la gestión que ha llevado nuestro equipo de colaboradores y el liderazgo de nuestros ejecutivos en la incorporación y desarrollo de los negocios de Generali Panamá́. Como resultado de ello, ASSA ha reforzado su posicionamiento con canales de distribución más amplios, una gama de productos más variada y más talento profesional”.

AM Best retiró el estado de bajo revisión y confirmaron de las calificaciones debido a que la compañía pudo cumplir su objetivo de crecimiento, a la vez que mantuvo la calidad de la suscripción, la rentabilidad y la buena gestión de su capital.