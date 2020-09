Astilleros chinos entregan mega buque portacontenedor propulsado por GNL

El grupo naviero francés CMA CGM Group recibió en Shanghai el primer buque portacontenedores ultra grande del mundo que es propulsado por Gas Natural Licuado (GNL), un paso significativo en sus capacidades de diseño e investigación para su fabricante, la empresa Hudong-Zhonghua Shipbuilding.

El buque de 23,000 TEU’s (medida equivalente a un contenedor de 20 pies) fue diseñado por el 708th Research Institute of China State Shipbuilding Corp., y construido por Hudong-Zhonghua Shipbuilding. El mega buque es el primero de los nueve buques contratados en septiembre del 2017 por la firma francesa.

“El buque representa el más alto nivel en construcción naval y las tendencias futuras. Desde la firma del contrato ha recibido gran atención a nivel mundial. La cabal entrega del barco demuestra que los constructores navales chinos han completado su transición de fabricantes a innovadores”, afirmó Chen Jianliang, presidente de la constructora naval Hudong-Zhonghua.

Jean-Baptiste Boutillier, vicepresidente de CMA Ships, lo definió como una “gran innovación”.

Boutillier recordó que el grupo, junto con sus principales socios, ha trabajado en este proyecto por más de una década.

Los ocho buques restantes serán entregados por dos astilleros con sede en Shanghái bajo CSSC, Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Grupo) Co Ltd y Jiangnan Shipyard (Group) Co Ltd.