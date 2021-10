Aún no se libera la exportación de carne en Argentina: ¿Se terminó la paz entre el Gobierno y el campo?

La paz entre el Gobierno y el campo argentino duró apenas unos días. La semana pasada, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, había anunciado la vuelta de las exportaciones de carne la vaca conserva a China, un gesto con el que desde Casa Rosada intentaron mostrar como un acercamiento al agro, luego de meses de enfrentamiento.

Pero ese intento de mejorar la relación hoy sufre, al menos, un traspié. El campo todavía espera la resolución que ponga en marcha esta apertura del mercado chino, y que debe ser publicada en el Boletín Oficial para determinar cómo se implementará.

Cuando Domínguez anunció la medida, sostuvo que el lunes 4 de octubre comenzaría el nuevo esquema, aunque a los productores les anticipó que aparecería en el Boletín Oficial “entre lunes y martes”.

Esto finalmente no ocurrió, y el malestar que hay en el agro es creciente. Según pudo saber El Cronista, la resolución no estará lista antes del sábado, aunque algunos ya ponen la mira en la semana próxima.

Sabíamos que esto podía pasar. Recibimos bien el gesto de Domínguez de ponerse a cargo de la apertura parcial de las exportaciones, pero ya no compramos más a crédito. Todo lo que se dice debemos verlo concretado. Por eso ya no festejamos nada a cuenta”, sostuvo a El Cronista un productor.

Del lado del Ministerio de Agricultura, admitieron que “se están ultimando detalles”. Esto tiene que ver, sobre todo, con que Domínguez espera que los gobernadores que participaron del acuerdo envíen el listado de frigoríficos que deben ser sumados a los que podrán exportar a China.

“Respecto a la firma del acta del Consejo Federal de ministros agropecuarios atento a la solicitud de brindar una solución federal de los temas planteados por los gobernadores que avalen mediante constancia escrita la incorporación de las plantas que habían hecho nuevas inversiones y piden ser contempladas para armonizar las capacidades productivas y exportadoras del país”, dijeron el Agricultura.

Según los cálculos oficiales, los gobernadores cumplirían hoy con este requisito.

Además, remarcaron que “el pedido es sobre vacas conserva categoría D y E”.

En las entidades agropecuarias, mientras tanto, no ven por el momento más opciones que esperar.

“¿Qué opciones tenemos? ¿Qué acciones podemos tomar? Lamentablemente nos dijeron una cosa y pasa otra. Con esta demora habremos perdido al menos una semana de exportaciones. No decimos que haya mala predisposición a abrir el mercado porque de no ser así no se hubiera hecho el anuncio, pero sí que perdimos mucho tiempo”, afirmó uno de los integrantes de la Mesa de Enlace.

Y más allá de que el campo entiende que la resolución saldrá, el sector no oculta la sensación de haber sido utilizados como argumento para realizar un anuncio.

Evidentemente no estaba todo listo. Se apuró el anuncio porque hay una necesidad del Gobierno por dar buenas noticias. Pero a varios días del acuerdo, todavía no tenemos nada”, apuntó el productor.

Buena parte del interés que hay entre los productores tiene que ver con que hay en los establecimientos rurales unas 140,000 cabezas de vaca conserva, a lo que se le deben sumar 50,000 toneladas de los frigoríficos.

Lo que no quedó determinado aún es cuál será el alcance de la medida, es decir si todo ese stock estaría en condiciones de ser exportado en esta nueva instancia que se debería abrir cuando entre en vigencia la reglamentación.

Matías Bonelli

Buenos Aires

El Cronista