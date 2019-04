Autores panameños se visten de fiesta

La Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL) mide cuán vigente se encuentra la antigua y provocadora pasión de leer, pero también ofrece un número poderoso: El de autores inéditos que presentan su inspiración volcada en textos.

“De 50 a 60 escritores nuevos se promueven todos los años”, explicó con rigurosa y apasionada certeza, Priscilla Delgado, directora nacional de Publicaciones del Instituto Nacional de Cultura (Inac).

La fecha recuerda el adiós de la vida, en años distintos pero, el mismo día, de tres autores célebres: Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de La Vega.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) festeja la efeméride para promover el amor hacia los libros, la lectura y la defensa de los derechos de autor.

De hecho, ese día, Delgado presentará su libro Galopando sueños, en la Marión Gallery, ubicada en calle 70, San Francisco. Un texto que exalta el valor de la vida y la esperanza, “tratando de crear un mundo mejor”.

Un día antes, el 22 de abril, será el turno de Enrique Jaramillo Levi, quien bautizará la quinta edición panameña de su texto Duplicaciones (45 cuentos) en la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), en Albrook.

Las cuatro ediciones anteriores de este autor fundamental de las letras panameñas, fueron dos mexicanas, dos españolas y una estadounidense.

Se une Udelas a la Universidad de Panamá (UP), a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y a la Universidad Santa María La Antigua (Usma), entre otras instituciones que tienen sus propias editoriales y nutren de materiales a los ávidos lectores.

La directora nacional de Publicaciones comentó que otro referente de valor para reconocer la existencia de un importante público lector, son las cifras de librería de La Casa del Escritor del Inac.

Está situada en el antiguo Convento de Santo Domingo (Arco Chato), en el Casco Antiguo, y ha triplicado sus ventas en un año con una oferta centrada en escritores nacionales.

No se me ocurre pensar que se compre un libro para no leerlo”, destacó para validar este entusiasmo por los libros.