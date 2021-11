Autoridades de la UE y América Latina buscan mayor coordinación en la lucha contra el crimen organizado

Las autoridades de los diversos organismos vinculados a la lucha contra el crimen organizado de la Unión Europea (UE) y América Latina, están reunidas en Panamá para intercambiar experiencias y mejorar los esfuerzos conjuntos para combatir flagelos como el contrabando, el tráfico de drogas, el lavado de activos y la trata de seres humanos bajo la premisa de que se trata de delitos que sobrepasan las fronteras de cada país y región, y que, por tanto, requieren una respuesta cada vez más global.

El evento, auspiciado por el Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado de la UE (conocido como El PAcCTO), busca reforzar la lucha contra el crimen organizado y la cooperación regional e internacional, definiendo las áreas prioritarias de trabajo en cada país, a fin de lograr resultados concretos e impactos reales, al tiempo que propicia el diálogo, la comprensión mutua y el desarrollo de dinámicas conjuntas entre los 18 países y América Latina y los 28 que conforman la UE.

Además, este encuentro anual se centra, en esta ocasión en cómo combatir las finanzas del crimen organizado mediante el aumento de las capacidades de las Fuerzas de Seguridad y las fiscalías de la región para llevar a cabo investigaciones criminales y operaciones conjuntas que culminen con la incautación de recursos y bienes mal habidos y el procesamiento judicial de los implicados en estas organizaciones criminales.

Según Xavier Cousquer, uno de los directores del programa PAcCTO de la UE, la idea es determinar cuales son las necesidades de los países latinoamericanos para hacer más efectiva la lucha contra el crimen organizado transnacional y compartir las experiencias desarrolladas por Europa en esta materia.

Destacó Cousquer que el encuentro que se desarrolla en Panamá se centra en cómo atacar las finanzas de estas organizaciones criminales transnacionales por considerar que estos grupos ilegales tienen recursos ilimitados, lo que no sólo implica el lavado de activo en los sistemas financieros, sino también la posibilidad de corromper a cualquier persona, por lo que si nuestros países no son capaces de atacar e incautar todos los bienes generados por el delito organizado, estos grupos criminales van a seguir creciendo.

“Para nosotros es mucho más eficaz quitarle todos los bienes adquiridos con dineros procedentes del delito, incautar todos los bienes de esas personas o grupos criminales, que meterlos a las cárceles”, destacó.

Al consultarle sobre la importancia que este contexto puede tener una ley de extinción de dominio como la que se encuentra en este momento esperando ser debatida en la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, Cousquer manifestó que este tipo de iniciativas legales es fundamental para combatir el crimen organizado, pero más importante que la aprobación de esta legislación, a su juicio, es su implementación concreta, ya que en los próximos años se tendría que demostrar que el país efectivamente está incautando bienes mal habidos y que los está poniendo a la disposición de la sociedad.

Como ejemplo el vocero del programa PAcCTO de la UE señaló que Colombia, por ejemplo, incauta anualmente $1,000 millones en bienes del crimen organizado, y aunque Panamá es un país mucho más pequeño que su vecino del Sur, le permitirá al Estado recuperar importantes fondos para invertirlos en políticas sociales y de prevención del delito.

Por su parte, Tatiana Salem, coordinadora y secretaria general permanente de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, si bien América Latina no tiene la integración legislativa e institucional que tiene la UE, si ha logrado generar lazos de colaboración y cooperación jurídica muy estables en el tiempo, por lo que el gran reto de la región es cómo fortalecer esos lazos de cooperación para poder combatir el crimen organizado transnacional, que traspasa las fronteras tanto en a forma como realizan el delito como en la que deben ser investigados.

El delito hoy en día no pide pasaportes, no pasa aduanas, no pasan migraciones y se efectúa en más de un país y, por tanto, muchas veces las investigaciones deben desarrollarse de forma paralela en distintos estados”, enfatizó Salem.