Autoridades del Mici advierten de falsas financieras

Supuestas empresas financieras, que solicitan depósitos o envíos de dinero previo a los préstamos, están tratando de aprovecharse las necesidades de los panameños incautos que requieren ayuda económica en tiempos de pandemia, por ende, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) advierte a la ciudadanía que está práctica es ilegal, indicó Sanya Salcedo, directora General de Empresas Financieras.

El modus operandi de estas supuestas empresas es colocar anuncios en redes sociales e Internet, detalló la funcionaria, quien explicó que, incluso, están utilizando nombres muy similares a los de las financieras autorizadas, entre ellos FinanCredit, SUFINANCIERA o Créditos Su Financiera, CorpFinanciera Central Panamá y Corpfinanzas del País.

“Hemos identificado estas cuatro supuestas financieras, pero entendemos que la actividad delincuencial no tiene límites y pueden existir otras de su tipo, por lo que exhortamos a la ciudadanía a denunciar ante las autoridades competentes aquellas prácticas que sospechen no estén amparadas por la ley, como solicitar la entrega de dinero a cambio de un préstamo (monto solicitado) en vez de acreditarlo al contrato, o no facilitar una dirección de oficina”, enfatizó Salcedo.

La Dirección General de Empresas Financieras del MICI, de conformidad con lo que establece la Ley N° 42 del 23 de julio de 2001, modificada por la Ley N° 33 del 26 de junio de 2002 y reglamentada por el Decreto Ejecutivo N° 213 del 26 de octubre del 2010; es la instancia que regula este sector y cuenta con el listado de las empresas legalmente constituidas y autorizadas.

Salcedo instó a los clientes de las financieras a informarse a satisfacción antes de entablar relaciones contractuales con las empresas que ofrecen este tipo de servicios, a través de la página web www.mici.gob.pa., o llamando a los teléfonos 560-0725 o 560-0722.