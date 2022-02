Avaya anuncia los resultados financieros  de su primer trimestre fiscal del 2022

Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA) anunció sus resultados financieros del primer trimestre del año fiscal 2022 cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Aspectos sobresalientes de los resultados del primer trimestre

Ingresos de $713 millones

Ingreso anualizado recurrente (ARR) de OneCloud de $620 millones, un alza de 17% trimestre sobre trimestre y de 137% frente a igual período del año anterior

CAPS (Nube, Socios de Alianzas y Subscripción) representó 44% de los ingresos, comparado con 34% hace un año

Software y Servicios representaron 86%; Software representó 62% de los ingresos totales

Ingresos recurrentes representaron 66% de los ingresos, comparado con 65% hace un año

Pérdida operativa GAAP de $1 millón y ganancia operativa no-GAAP de $102 millones

Pérdida neta GAAP de $66 millones y ganancia neta no-GAAP de $40 millones

EBITDA Ajustado de $129 millones, un 18% de los ingresos, un descenso de 750 puntos interanual

Pérdida por Acción Diluida GAAP de $0.79 y Ganancia por Acción Diluida No-GAAP de $0.42

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio $354 millones

Nuestra transición a la nube continúa cobrando fuerza a medida que nuestro Avaya OneCloud ARR creció 137% año sobre año impulsado principalmente por nuestro segmento empresarial y soluciones de centros de contracto”, dijo Jim Chirico, presidente y CEO de Avaya.

“La demanda sigue siendo muy robusta, especialmente en el caso de las grandes empresas. Durante este trimestre, una vez más cerramos más de 100 acuerdos con un valor total de más de $1 millón. La amplitud de nuestras soluciones, la escala en la que operan, y su alcance global no tienen paralelo y, al cerrar el trimestre, logramos uno de los mayores negocios de nuestra historia, un acuerdo de $400 millones de OneCloud Public CCaaS con una importante empresa global de servicios financieros.”

GAAP No-GAAP (2)

(In millones de dólares, salvo los porcentajes) 1T22 4T21 1Q21 1T22 4T21 1T21 Ingresos(1) $ 713 $ 760 $ 743 $ 713 $ 760 $ 743 Margen Bruto 51,8 % 54,6 % 56,0 % 57,6 % 60,4 % 61,8 % Ganancia (Pérdida) operativa $ (1) $ 33 $ 62 $ 102 $ 145 $ 163 Ganancia (Pérdida) Neta $ (66) $ 6 $ (4) $ 40 $ 74 $ 85 Ganancia (Pérdida) por acción – Diluida $ (0,79) $ 0,06 $ (0,06) $ 0,42 $ 0,77 $ 0,90

(En millones de dólares, salvo los porcentajes) 1T 22 4T21 1T 21 EBITDA Ajustado(2) $ 129 $ 179 $ 190 Margen EBITDA Ajustado(2) 18,1 % 23,6 % 25,6 % Efectivo (usado para) proveniente de operaciones $ (111) $ (5) $ 48 Efectivo y equivalentes de efectivo $ 354 $ 498 $ 750

Otros aspectos destacados de los resultados del primer trimestre fiscal

Obligaciones de Desempeño Restantes (“RPO”) de $ 2.300 millones

Se añadieron más de 1.400 nuevos logos

Más de 108 acuerdos de más de $1 millón, 9 acuerdos de más de $5 millones, 6 de más de $10 millones y 2 de más de $ 25 millones

~20% de OneCloud ARR provino de clientes que generaron $5 millones o más en ingresos anuales recurrentes

~60% de OneCloud ARR provino de clientes que generaron $1 millón o más en ingreso anual recurrente

~95% de OneCloud ARR provino de clientes que generaron $100,000 o más en ingreso anual recurrente

~60% de OneCloud ARR provino de clientes de Centros de Contacto

Aspectos destacados de negocios

Aragon Reconoce a Avaya como Líder de Mercado en el Team Collaboration Globe, 2022. Con liderazgo en cuatro de los informes Aragon Globe Reports – Colaboración en Equipo, UC, Videoconferencias, y Centros de Contacto Inteligentes, Avaya es uno de los únicos proveedores de la industria que ofrece a los clientes y los usuarios finales una verdadera Experiencia Total.

Avaya fue seleccionada como una empresa de alto rendimiento en el Mercado de Servicios de Colaboración en Equipo y Reuniones en la Nube de Frost & Sullivan Radar 2021.

Tercero (entre18 proveedores) en el Ventana Research Agent Management Value Index 2022 de Proveedores y Evaluación de Producto.

Una de las Principales Empresas en el in IDC MarketScape Worldwide Customer Service Conversational AI 2021, y el IDC MarketScape Conversational AI General Purpose 2021.

Perspectivas Financieras – 2T Fiscal 2022 – a menos que se diga lo contrario, los valores reflejan los tipos de cambio al 31 de enero de 2022.

Ingresos de entre $730 millones y $745 millones

Ganancia operativa GAAP de entre $29 millones y $39 millones; margen operativo GAAP de 4% a 5%

Ganancia operativa No-GAAP de $126 millones a $136 millones; margen operativo no-GAAP de 17% a 18%

EBITDA Ajustado de $155 millones a $165 millones; margen de EBITDA Ajustado de 21% a 22%

Ganancia por Acción No-GAAP de $0.58 a $0.66

Perspectivas financieras – Año fiscal 2022 – Salvo que se diga lo contrario, los valores reflejan los tipos de cambio al 31 de enero de 2022.

Ingresos de entre $2.975 millones de dólares a $3.025 millones de dólares

OneCloud ARR de entre $900 millones a $920 millones para el cierre del año fiscal 2022

Ingreso CAPS representará entre ~45% y 50% del ingreso total de Avaya del año fiscal 2022

Ganancia operativa GAAP de $179 millones a $199 millones; margen operativo GAAP de 6% a 7%

Ganancia operativa no-GAAP de $561 millones a $581 millones; margen operativo no-GAAP de ~19%

EBITDA Ajustado de $680 millones a $700 millones; margen de EBITDA Ajustado de ~23%

Ganancia por acción No-GAAP de $2,72 a $2,88

Se espera que el flujo de caja de operaciones represente cerca del 1% de los ingresos, como resultado del éxito acelerado de la compañía en migrar hacia un modelo de ingresos recurrentes que genera requisitos de capital de trabajo más altos.

Un promedio ponderado de aproximadamente entre 88 millones y 90 millones de acciones diluidas en circulación.

La compañía no ha conciliado cuantitativamente sus previsiones de EBITDA ajustado, ganancia operativa no- GAAP o ganancia por acción no-GAAP con sus respectivas medida GAAP más comparables debido a que algunos de los elementos de conciliación afectan estas métricas, incluida la provisión para impuestos sobre la renta, cargos por reestructuración, neto de los ingresos por subarrendamiento, los honorarios por asesoría, los costos relacionados con la adquisición y el cambio en el valor razonable de los warrants que afectan el período, no han ocurrido, están fuera del control de la empresa o no pueden predecirse razonablemente.

En consecuencia, las conciliaciones con las medidas financieras GAAP más cercanas no están disponibles sin un esfuerzo irrazonable. Tenga en cuenta que los elementos de conciliación no disponibles podrían afectar significativamente los resultados de la empresa según lo informado bajo las normas GAAP.