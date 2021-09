Baja a $3 millones el criterio de compras anuales para convertirse en Agente de Retención de Itbms

El pasado 1 de septiembre de 2021, se publica en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo No. 173, el cual modifica el reglamento del Impuesto de Transferencia de Bienes, Muebles y Servicios (Itbms), conforme a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N°84 de 2005, y sus modificaciones.

Con esta norma se realizan básicamente dos cambios, ambos relacionados con la aplicación de retenciones de este impuesto. Por un lado, se baja el criterio de compras locales anuales de bienes y servicios a tres millones de balboas anuales, para que la entidad deba practicar la retención de este impuesto. Recordemos que el criterio anterior era $5 millones anuales.

Vale la pena señalar, que, para convertirse en agente de retención de acuerdo con esta norma, no hace falta ser contribuyente del Itbms, pues también le aplica a quienes no lo sean. Esto no fue cambiado, estaba así en la norma vigente. También permanece sin cambios el porcentaje de retención en 50%.