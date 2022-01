Banca panameña estima que 23% de los créditos amparados en medidas de alivio financiero son irrecuperables

Del total de la cartera local registrada en el Sistema Bancario Nacional que a noviembre 2021 asciende a $55,392.8 millones, el $78.5% o 43,478.49 millones se mantiene bajo parámetros regulatorios convencionales (Acuerdo 4-2013), mientras que la cartera modificada que asciende a 11,914.3, o el 21.5%, son créditos amparados por regulaciones tendientes a concederle alivios y medidas de flexibilización bancarias a los deudores.

La cartera categorizada en dudoso e irrecuperable asciende a $2,735.8 millones o un 23.0% de la cartera modificada a noviembre de 2021.

Así lo detalla el Informe de Actividad Bancaria a noviembre 2021 emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) en lo referente a la estructura de la Cartera crediticia y comportamiento de la cartera modificada.

Es destacable mencionar que la cartera modificada dudosa se redujo $338 millones (-16.51 % interanual), y la cartera irrecuperable $113 millones (-16.52 % interanual), destaca el informe.

La cartera crediticia local sin alivios o cartera regular se clasifica por categorías de riesgos: (1) Normal, (2) Mención Especial, (3) Subnormal, (4) Dudosa y (5) Irrecuperable, siendo las categorías dudoso e irrecuperable, las carteras con mayor nivel de riesgos y que requieren mayor nivel de provisiones.

Durante el mes de noviembre de 2021, la cartera modificada se redujo en 3.8% con respecto al mes previo (una disminución de $449.8 millones). Se espera que en los próximos meses, un porcentaje importante de la cartera modificada, siga migrando a su estado habitual del acuerdo 4-2013.

El informe aclara que en la cartera modificada, aunque se identifiquen con nombres similares, se rigen bajo parámetros regulatorios distintos al acuerdo 4-2013. Es así que, la cartera modificada mantiene tratamiento diferente y su categorización se contempla bajo la Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2021.

La Superintendencia de Bancos publicó en Gaceta Oficial No. 29360, Acuerdo N° 003-2021 que adiciona el Artículo 7-A al Acuerdo No. 2-2021 que establece los parámetros y lineamientos que serán aplicables a los créditos modificados. En la misma se dispone que para evitar que las entidades bancarias realicen cambios en sus sistemas para el reporte de la cartera de los créditos modificados que se encuentran clasificados en la categoría de mención especial modificado, se estableció un mecanismo para el reporte de dicha cartera de modo que la información permita el seguimiento y control de la cartera de créditos

modificados que mantiene el sistema bancario. La misma se dispondría como se establece a continuación.

Al mes de noviembre la cartera modificada asciende a $11,914.3 millones desglosados de la siguiente manera:

• El 33.7% corresponde a los créditos modificados normales, sobre los cuales el banco haya efectuado modificación de sus términos y condiciones hasta el 30 de junio 2021 y que a la entrada en vigor del Acuerdo No. 2-2021, el deudor se encuentre en cumplimiento de sus nuevos términos y condiciones hasta lograr reestablecerse a las disposiciones del Acuerdo No. 4-2013.

• El 15.6% son créditos modificados mención especial sobre los cuales el banco haya pactado períodos de gracia a capital, intereses u otros y que a la entrada en vigor del Acuerdo No. 2- 2021 se encuentran en cumplimiento de dicho período de gracia.

• El 27.7% son créditos modificados subnormal sobre los cuales el banco haya logrado pactar nuevos términos y condiciones (reestructurados) durante el período del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021 y los deudores se encuentran cumpliendo con dichos términos.

• El 17.2% son créditos modificados dudosos de clientes que al 30 de junio de 2021 se han contactado con el banco y su actual condición financiera no le permite cumplir con las características para ser sujeto de una reestructuración y que los bancos mantienen contactos y acercamientos con el deudor.

• El 5.8% son créditos modificados irrecuperables que al 1 de julio de 2021 hayan incumplido total o parcialmente los términos y condiciones pactados en su última

modificación. Además de créditos modificados de clientes que al 30 de junio de 2021 no

han contactado a la entidad bancaria para establecer un acuerdo de pago.

En resumen, la cartera no modificada, que representa la mayoría de la cartera sectorial local (78.5%), aún mantiene un comportamiento razonable en cuanto a las operaciones que involucran mayor nivel de riesgos.

Por otro lado, la SBP al igual que los bancos de la plaza, continúa monitoreando de cerca el comportamiento de la cartera modificada y la evolución de las diferentes categorías descritas 15 anteriormente.

Toda esta información sobre el comportamiento de los deudores es evaluada y analizada por la banca para la constitución de las provisiones, según los modelos de pérdida esperada utilizados por los bancos, indica el informe.