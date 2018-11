Banco Mundial advierte sobre los efectos de la inflación en economías emergentes

Una mayor aceleración del aumento de la inflación mundial —después de haber registrado mínimos históricos— puede frenar los esfuerzos de las economías emergentes y en desarrollo por mantener el contexto de baja inflación logrado durante las últimas décadas.

En comunicado de prensa el Banco Mundial señaló que llegó a esta conclusión luego de un estudio innovador sobre la inflación en dichas economías.

En el informe Inflation in Emerging and Developing Economies: Evolution, Drivers, and Policies (Inflación en las economías emergentes y en desarrollo: Evolución, factores y políticas), el Banco Mundial sostiene que los efectos adversos de la inflación elevada pueden recaer desproporcionadamente en las personas pobres, que mantienen la mayor parte de sus activos en efectivo y dependen en gran medida de los ingresos salariales, los beneficios sociales y las pensiones.

Históricamente, la inflación alta se ha asociado con un crecimiento económico más lento, por lo que los esfuerzos por mantener la inflación en niveles bajos y estables son cruciales para reducir la pobreza y la desigualdad, según el Banco Mundial.

“En las investigaciones recientes sobre inflación, sus causas y sus características por lo general se ha omitido el impacto provocado en economías emergentes y en desarrollo. Este trabajo viene a cubrir ese vacío”, dijo Shanta Devarajan, economista en jefe interino y director superior de Economía del Desarrollo del Banco Mundial, resalta el comunicado.

“El nuevo estudio será extremadamente valioso para diseñar políticas que protejan a las personas y a las economías más vulnerables de los efectos regresivos de la inflación elevada”.

Para investigar el impacto de la inflación en las economías emergentes y en desarrollo, el Grupo de Análisis de las Perspectivas de Desarrollo del Banco Mundial ha dado a conocer el primer análisis exhaustivo realizado en mucho tiempo sobre la inflación y sus implicaciones en estas economías.

El nuevo estudio también incluye un conjunto de datos sobre la inflación mundial, que abarca más de 175 países durante el período 1970‑2017.

En este trabajo se documenta la confluencia de factores estructurales y normativos que han contribuido a alcanzar bajos niveles de inflación durante las últimas cinco décadas.

El más importante ha sido la integración sin precedentes entre el comercio internacional y los mercados financieros.

La adopción de marcos de política monetaria, cambiaria y fiscal más resilientes en algunas de las economías emergentes y en desarrollo ha facilitado el control de la inflación.

Sin embargo, los factores externos que han mantenido la inflación a raya durante décadas pueden perder su impulso o incluso invertir su tendencia.

“Muchas economías emergentes y en desarrollo han registrado una reducción extraordinaria de la inflación durante cinco décadas. Eso es un logro monumental”, dijo Ayhan Kose, director del Grupo de Análisis de las Perspectivas de Desarrollo del Banco Mundial y coeditor del estudio.

“Sin embargo, en una economía mundial extremadamente integrada, mantener baja la inflación puede ser un desafío tan grande como llegar a tener una inflación baja.

Estas economías deben estar preparadas para cambios repentinos en la inflación mundial, y para eso necesitan reforzar los marcos de política monetaria, fiscal y financiera”.

“Se necesita un enfoque normativo con distintos matices para mitigar el impacto que tienen las variaciones bruscas de los precios de los alimentos a nivel mundial en la pobreza, sin que esto cause efectos secundarios adversos”, dijo Franziska Ohnsorge, gerente del Grupo de Análisis de las Perspectivas de Desarrollo del Banco Mundial y coeditora del estudio.

“La aplicación de ciertas políticas comerciales para aislar a los mercados internos de estas variaciones de precios puede acrecentar la volatilidad de los precios mundiales y, en definitiva, tener un efecto contraproducente en lo que respecta a proteger a los más vulnerables.

Por el contrario, las políticas de almacenamiento y las intervenciones de protección social específicas pueden mitigar el impacto negativo de las variaciones de precios, evitando los efectos distorsivos más amplios de otras políticas”.