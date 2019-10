Banco Nacional de Panamá iniciará redención de los Cepadem 2019

A partir del martes 15 de octubre, el Banco Nacional de Panamá (BNP) iniciará el proceso de redención de los Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) con vencimiento a octubre 2019, tanto para los Beneficiarios Originarios o Primarios, como para los Agentes Económicos o Inversionistas que negociaron estos títulos, en comercios o entidades financieras.

Los Beneficiarios Originarios o Primarios de los títulos deben presentar su cédula de identidad personal y formar la fila en las cajas habilitadas en las sucursales que a continuación se detalla, donde redimirán sus títulos.

Las cajas habilitadas están divididas en tres áreas. Las sucursales del Área Metropolitana son las ubicadas en la Casa Matriz, Transístmica, Río Abajo, San Francisco, Colón, La Chorrera, Chame, La Exposición, El Dorado, Los Pueblos, Milla 8, 12 de Octubre, 24 de Diciembre, Brisas del Golf, Tortí, Metetí y La Palma.

En tanto en el Área Central pueden hacerlo en Chitré, Pesé, Las Tablas, Penonomé, Aguadulce, Tonosí, Plaza Banconal y Soná. Mientras en el Área Occidental se habilitaron las sucursales de David, Changuinola, Concepción, Paso Canoas, El Carmen, San Félix, Chiriquí Grande, Río Sereno y Bocas del Toro.

En tanto el proceso para la redención de los Agentes Económicos o Inversionistas es el siguiente: Los Cepadem deben estar endosados por los Agentes Económicos o Inversionistas que los presenta. Deben ser presentados en bolsas plásticas de seguridad autosellables con un límite de mil documentos por bolsa, mediante nota que detalle volumen y monto total de los Cepadem, y el teléfono de contacto para anunciar que el cheque de gerencia está listo.

También deben incluir un disco compacto (CD) con un archivo Excel que detalle cada uno de los Cepadem con el número de certificado, monto y beneficiario. Los Cepadem son recibidos a consignación hasta que sean validados por Banco Nacional. Los Agentes Económicos o Inversionistas deberán presentarse al Centro Nacional de Recepción de Cepadem, ubicado en la planta baja de la parte posterior de la sucursal de Banco Nacional de la Avenida 12 de Octubre, para el proceso de redención de estos títulos, en horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

De igual forma, no se reconocerá el pago de aquellos certificados mutilados que no permitan visualizar los datos del Cepadem. El tiempo máximo estimado para la entrega del cheque de gerencia por el monto a pagar será de diez días hábiles. Los Agentes Económicos o Inversionistas en atención al artículo 3-A del Decreto Ejecutivo No. 325 del 4 de octubre de 2018, atenderán lo establecido en dicho artículo, por lo que deberán presentar una certificación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Y fnalmente, todo aquel que no es el beneficiario primario deberá estar debidamente acreditados por el MEF.

Leoncio Vidal Berrío M.

lberrio@capital.com.pa

Capital Financiero