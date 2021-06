Bespoke, la nueva refrigeradora de Samsung ya está disponible en Panamá

Recientemente Samsung presentó al mercado panameño un nuevo concepto de refrigeradoras con la línea insignia de refrigeraras Bespoke, que ha cambiado la forma en que vemos el diseño de estos artefactos tan necesarios en la vida.

Las nuevas Bespoke cuentan con un diseño de panel frontal personalizable e intercambiable, modularidad que permite a los consumidores elegir y agregar las configuraciones de almacenamiento óptimas para satisfacer sus necesidades, y a la vez se obtiene un aspecto elegante, y moderno que se adapta perfectamente a cualquier cocina.

La refrigeradora Bespoke viene en paneles de una puerta fabricadas en vidrio, y en tres colores: blanco glamoroso, gris mate y azul naval.

Así, el comprador puede armar su refrigerador añadiendo tantas puertas (o módulos) según la necesidad y la cantidad de miembros en la familia. La combinación de vidrio y colores neutros y elegantes le da un aspecto inigualable al equipo.

Las puertas están diseñadas para envolver los paneles de forma que queden bien fijados, y se abren en ángulos precisos para permitir un acceso fácil, aunque coloques el Bespoke junto a una pared o apiles muchos módulos unos junto a otros. Las bisagras especiales permiten decidir en qué sentido quiere abrir la puerta, hacia la izquierda o hacia la derecha.

Lo que quiere decir que sin importar donde coloque la refrigeradora, podrá decidir lo que te resulte más cómodo.

Conversamos con Veronica Cordova, directora de Mercadeo Regional de la categoría de línea blanca de Samsung Electronics Latinoamérica

¿Por qué la idea de crear una nueva línea de refrigeradoras de este tipo?

Hoy en día, el concepto de “hogar” se ha vuelto más flexible para incluir todo tipo de estilos de vida y hábitos individuales y sentimos que era hora de que los electrodomésticos evolucionaran de la misma manera. La pandemia ha hecho que todos reevaluemos los espacios en los que vivimos junto con las formas en que operamos y priorizamos nuestras rutinas diarias.

A medida que nuestros consumidores pasan cada vez más tiempo en casa, la frontera entre los ambientes laborales y espacios de relajación ha cambiado y la gente está reutilizando cada vez más su espacio para que sirva como lugares multifuncionales – ya sea como un lugar de vacaciones, una sala de fiestas, un gimnasio improvisado, un espacio de oficina, un bar o una cafetería. Es por esto por lo que nuestra propuesta del 2021 es traer productos que faciliten el trabajo en el hogar, además de que se ajuste a los diversos estilos de vida.

En el último año, Samsung escuchó a sus usuarios para comprender cómo este estilo de vida cambió sus expectativas y pudimos ver unas tendencias importantes: la creación de espacios multifuncionales en casa.

Porque el consumidor está readaptando espacios para que sus habitaciones ahora se puedan usar como gimnasios, oficinas y aulas. Lo significa que necesitamos electrodomésticos que nos concedan flexibilidad tanto funcional como estética. Y aquí es donde encaja la nueva visión de Samsung con Bespoke, una refrigeradora que ofrece modularidad y flexibilidad para encajar en cualquier espacio.

Más allá de los paneles y diseño, ¿hay algo que las diferencie del resto de refrigeradoras de la marca?

El principal factor que distingue a la refrigeradora Bespoke del resto es esa capacidad de personalizar el equipo según las necesidades y estilo de vida y en la combinación de colores de prefiera. No se trata de que la familia se adapte al electrodoméstico, sino que se cree una refrigeradora según el gusto de sus usuarios y su propio estilo de vida.

Flexible, adaptable, con diseño actual y diferente. Así es esta propuesta de refrigeradoras Bespoke, moderna como las familias de hoy.

Adicionalmente, la funcionalidad de Bespoke también es otra de sus aspectos a destacar, pues gracias a la tecnología All Around Cooling, el enfriamiento interno, tanto del congelador como de la refrigeradora, es uniforme. Flex Zone, por su parte, permite que internamente se puedan deslizar las bandejas en el caso de que se desee guardar objetos de gran volumen dentro del refrigerador.

¿Esta nueva refrigerada puede incluirse dentro de la tecnología con el ecosistema de la marca?

Esta nueva forma de vivir de la ‘nueva normalidad’ ha impulsado la necesidad de un ecosistema de productos, soluciones de IoT y servicios digitales que agilicen las rutinas diarias y nos ayuden a administrar nuestros hogares de manera más eficiente a través de la automatización y de las recomendaciones inteligentes.

Nuestras refrigeradoras, lavadoras, aires acondicionados y cocinas pueden controlarse a través de SmartThings, y eso es un plus que los consumidores están buscando hoy día.

En Samsung continuamos innovando y además de Bespoke, estamos presentando la nueva cocina Slide-in Flex Duo™ que brindan la tranquilidad que deseamos en casa al tener la posibilidad monitorear y ajustar de forma remota los tiempos de cocción o las temperaturas desde su teléfono inteligente, incluso cuando está en la sala familiar en lugar de en la cocina.

Las cocinas Slide-In también le brindan la posibilidad de buscar recetas en Internet a través de la aplicación SmartThings y enviar el modo de cocción de la receta directamente al horno de la cocina, para agilizar la preparación de las comidas.

¿Cuál es el público al que está dirigido?

La nueva Samsung Bespoke fue diseñada y pensada para aquellos consumidores que están en búsqueda constante de reflejar su personalidad en cada rincón del hogar, en este caso en la cocina, lugar en especial donde compartimos momentos en familia. Samsung Bespoke posee características flexibles, diseños modulares que fácilmente se podrán adaptar a cada espacio de su hogar.

El consumidor Milenial es quizás el segmento de la población que está más enfocado en este tipo de productos, que disfrutan apoyándose en preferencias estéticas y les gusta tener un hogar que los refleje a sí mismos. Además, “expresar su personalidad” a través de un entorno hogareño personalizado es un factor clave para construir su propia imagen o identidad.

¿Cuáles son las expectativas con este nuevo producto en la región?

Las expectativas son crecer con toda la línea Bespoke desde la refrigeradora con diseño modular ajustable, pasando por la nueva estufa Slide In Flex duo y agregando otros electrodomésticos como los nuevos lavaplatos con tecnología Water-wall, los nuevos hornos microondas OTR, (Over The Range), diseñados para ser colocados en el gabinete sobre la estufa; todos ellos complementarán y completarán los nuevos estilos de vida.

¿Cuál es la tendencia del mercado respecto a refrigeradoras?

La búsqueda de electrodomésticos inteligentes es cada vez más ávida en Centroamérica, y generalmente el consumidor llega a las tiendas con una idea bien formada de lo que quiere y necesita. Ya no se conforman con comprar el primer electrodoméstico que se encuentren, sino aquel que le proporciones un plus, en cuanto a mejor calidad de vida se refiere.

La tendencia es hacia electrodomésticos que “se parezcan” a sus propietarios, que vayan más allá de la función para las que están diseñados, en este caso, la conservación de alimentos, y se conviertan en un equipo que pueda adaptarse a los estilos de vida de cada hogar y reflejar la personalidad de sus dueños.

¿Qué criterio toma un consumidor a la hora de escoger una nueva refrigeradora?

A la hora de elegir una refrigeradora, entran en juegos varias consideraciones que pueden variar según las prioridades de cada hogar. Pero, básicamente debe tomar en cuenta el espacio disponible y el tamaño de la familia.

Si se está diseñando una nueva cocina, allí se pueden agregar factores como el color, la posibilidad de experimentar una distribución más vanguardista y la integración con el resto de los electrodomésticos.

Igualmente, para algunos consumidores es importante si estos equipos ahorran energía y pueden interconectarse entre sí para hacer de sus espacios un hogar inteligente.

Dado que los propietarios de viviendas de hoy probablemente esperan cambios significativos en su estilo de vida y las configuraciones modulares de Bespoke ofrecen flexibilidad para adaptar su electrodoméstico a sus necesidades en cada etapa de la vida.