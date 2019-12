BID: Panamá debe prender nuevos motores y mejorar su competitividad para reactivar su crecimiento

“Hemos visto como Panamá se ha transformado de ser un país promedio de América Latina, hasta lograr en los últimos 15 años uno de los crecimientos del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita más importantes no solo en la región, sino básicamente del mundo, con menor inflación y desempleo, y las tasas de inversión más altas, lo cual es un activo que le debe permitir enfrentar los desafíos que tiene hoy en día”, con esta reflexión inicio nuestra conversación con Verónica Zavala, representante en Panamá del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Zavala en entrevista con Capital Financiero en el marco de los 60 años del BID en Panamá, destacó que la institución multilateral se siente muy orgullosa de haber acompañado al desarrollo del país con proyectos en áreas emblemáticas como llevar a agua potable a las principales ciudades del interior panameño, que fue su primer préstamo otorgado en sus inicios, hacia 1969.

Además de desarrollos como el área especial de Ciudad del Saber y el préstamo de $400 millones para la ampliación del Canal, que apalancó a otros préstamos que recibió la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para financiar este proyecto, uno de los más relevantes en la historia del país. Entre otros proyectos en sectores como salud, educación e infraestructura pública resaltando la carretera Panamericana que unió Panamá Este con la provincia de Darién.

La también gerente de los Departamentos de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá, y la República Dominicana del BID, analizó que la región ha madurado mucho en estos años. Hoy en día casi todos los países de América Latina tienen sistemas democráticos, han aprendido mucho sobre macroeconomía manejando mejor el endeudamiento y la inflación, han mejorado en su educación y salud, si comparamos que antes una de cada tres personas sabía leer, solo el 3% de la población tenía teléfono y 57 años era la expectativa de vida.

Nuestra entrevistada hace énfasis en que Panamá tiene nuevos desafíos y es importante trazar las rutas posibles de acción para que el crecimiento económico llegue a todos los panameños, al tiempo que repasa el estado de la economía y el endeudamiento.

-¿Cuáles son los nuevos desafíos que tiene Panamá?

-El más relevante es que el país ha crecido mucho en comparación con lo que ha disminuido la desigualdad, principalmente a nivel territorial, ya que el desarrollo ha impactado las ciudades de Panamá y Colón, pero no se ha traducido para las otras regiones del país.

“Otro desafío es la productividad y contar con otros motores para la economía panameña, ya que, considerando la situación global, el país requiere diversificar sus fuentes con el impulso de sectores como turismo, minería, industrias creativas y agro de valor agregado.

“Y no menos importante el manejo eficiente del agua. Panamá tiene la bendición de tener mucha agua que se traduce en uno de los mayores recursos hídricos de la región, pero que requiere de un balance para manejar eficientemente el agua potable, el Canal, la industria y el desarroll o urbano, pero sobre todo que el agua potable le llegue a toda la población, y esto no se está ocurriendo.”

– ¿Qué proyectos del BID apuntan hacia la solución de esos desafíos?

-El BID cuenta en estos momentos con préstamos por $2.500 millones para Panamá, con importantes montos por desembolsar.

“Una de las herramientas para salvar las desigualdades es la educación que permita a los jóvenes tener empleos productivos y dignos para que puedan tener vidas felices, y en ese sentido contamos con una serie de proyectos, entre los que se destaca un programa para mejorar la calidad educativa con el Ministerio de Educación, y un programa de productividad laboral para enfilar a los jóvenes hacia carreras que tengan mayor demanda en el mercado laboral atendiendo los requerimientos del sector privado.

“En salud tenemos en marcha llevar la atención a un nivel más primario y descentralizado para mejorar las redes de salud. Y al igual que desde nuestros inicios estamos en el sector de agua y saneamiento con el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

También está en marcha un proyecto de acceso universal a la energía para que no exista ningún panameño que no tenga electrificación, ya que hablamos de tecnología y todavía muchas áreas del país no tienen energía eléctrica.