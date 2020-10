Biden a Trump: “Las máscaras importan”

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, el exvicepresidente Joe Biden, aprovechó un acto en Florida para reiterarle a su rival, el presidente Donald Trump, que el virus sí importa y que las mascarillas son importantes para prevenir el coronavirus.

El comentario de Biden llegó apenas dos horas después de que Trump regresara a la Casa Blanca tras pasar tres días en el hospital siendo tratado por coronavirus.

“Espero que el presidente, después de haber pasado por lo que pasó, y me alegro de que parece estar yendo bastante bien, comunique la lección correcta al pueblo estadounidense: las máscaras importan”, dijo Biden en un cabildo abierto en Miami, Florida, organizado por NBC News.

Tras salir del hospital hospital militar Walter Reed, Trump envió el siguiente mensaje a través de su cuenta en Twitter: “¡No se asusten de la covid! ¡No dejen que la enfermedad domine sus vidas!”. Aunque tenía mascarilla al momento de dejar el hospital, se la retiró para ingresar a la Casa Blanca.

La aparición de Biden en horario estelar de la NBC puso fin a un día crucial de su campaña en Florida, un estado ampliamente visto como crucial para ganar las elecciones presidenciales previstas para el próximo 3 de noviembre.

Amigos, si ganamos Florida, ustedes ganaron”, dijo Biden durante una visita previa al evento de NBC. Además estuvo en otro acto en La Pequeña Habana.

Biden, que ha hecho del manejo de la pandemia por parte de Trump un tema central de su campaña, se centró en la falta de voluntad del presidente para abrazar completamente el uso de las máscaras.

Los expertos en salud, incluso dentro de la administración Trump, han dicho que usar máscaras es quizás la herramienta más efectiva para detener la propagación de la enfermedad.

Biden, que ha divulgado dos exámenes para COVID-19 negativos tras el debate en el que estuvo por 90 minutos a cuatro metros de Trump, dijo que no estaba preocupado por su salud y explicó sus razones: “He sido meticuloso con el distanciamiento social (…) he sido meticuloso con usar una máscara cuando no cumplo con el distanciamiento social”.

Criticó nuevamente a Trump por no hacer lo mismo y lo instó: “Sé patriota, por el amor de Dios”.

La campaña de Biden ha evitado eventos masivos durante meses, y en sulugar ha hecho eventos más controlados con pocos asistentes.

Trump por su lado mantuvo los eventos masivos, y tras ser hospitalizado el pasado viernes dijo que no tenía otra opción, que salir a la calle a trabajar por los estodounidenses.

El coronavirus ha matado a casi 210.000 estadounidenses y devastado la economía.

Voz de América