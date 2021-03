Biden culpa de la situación en la frontera al clima, a Trump y a México

Biden no obstante reconoció que la situación en la frontera, donde las instalaciones de las autoridades fronterizas están desbordadas ante la ingente llegada de menores de edad, es inaceptable y aseguró que su Gobierno está tomando medidas para aliviar la situación, como la apertura de nuevos centros de procesamiento o el recurrir a instalaciones militares.

El presidente recalcó que “la gran mayoría de los que cruzan nuestra frontera son enviados de vuelta”, pero reconoció que ese no es el caso de los menores.

“La idea de que yo voy a decir -y nunca lo haría- que si un menor no acompañado llega a la frontera le vamos a dejar al otro lado para que se muera de hambre, lo cual es algo que tampoco ha hecho ninguna otra Administración antes, excepto Trump. No voy a hacerlo”, zanjó.

En este sentido, Biden criticó además la postura de México ya que, según dijo, se niega a acoger a la mayoría de los migrantes que llegan a su país, aunque, según dijo, ambos Gobiernos ya matienen negociaciones al respecto..

“México se niega a acogerlos. Dice que no los quieren de vuelta, no a todos. Estamos en negociaciones con el presidente de México. Todos deberían volver”, sostuvo el mandatario. “A los únicos que no dejaremos al otro lado del Río Grande es a los niños”.

Poco después de la rueda de prensa del mandatario, un alto funcionario de la Casa Blanca que pidió no ser identificado, aseguró en una rueda de prensa telefónica que en ningún caso está “presionando” al Gobierno mexicano y que lo que Washington busca es una “colaboración” en un tema que es de mutuo interés.

“Se trata de una conversación en marcha con los mexicanos para garantizar que hacemos esto de manera equilibrada”, agregó un segundo funcionario presente en la llamada. “Lo abordamos todo, pero intentando hacerlo de una manera que reconoce las limitaciones de capacidad que los mexicanos tienen, la falta de capacidad que nosotros tenemos”.

Nueva meta de vacunación

Además de referirse a la cuestión en la frontera, Biden estableció este jueves un nuevo objetivo en su campaña de vacunación y se comprometió a administrar 200 millones de vacunas antes de que se cumplan sus primeros 100 días de mandato, duplicando así su anterior meta.

“Hoy marco un nuevo objetivo, a mis cien días de presidencia, haber administrado doscientos millones de dosis”, declaró el mandatario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El presidente estableció así una nueva meta muy lejana de las 100 millones de dosis prometidas en campaña, una cifra que ya fue superada la semana pasada, tan solo 58 días después de que jurara el cargo.

Este mismo jueves, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la doctora Rochelle Walensky, informó en rueda de prensa que en Estados Unidos se está vacunando a un ritmo de “entre 16 y 20 millones de personas a la semana”. “Eso significa que estamos más cerca de retomar las actividades que amamos llevar a cabo con aquellos que más nos importan”, aseguró.

Actualmente, EE. UU. registra unos 55.000 nuevos contagios cada día y, desde el comienzo de la pandemia, acumula más de 30 millones de casos confirmados y 545.281 muertes por COVID-19, según datos recopilados por la Voz de América.

Otros asuntos y sorpresas

Al margen de estos dos temas, el presidente se explayó en otros tantos que dejaron tras de sí un reguero de sorpresas y posicionamientos que acapararon los titulares de la prensa nacional, entre ellos, desvelar que planea presentarse a la reelección en 2024, algo que descartó hacer durante toda la campaña.

“Mi plan es presentarme a la reelección. Esa es mi expectativa”, dijo un Biden que, en ese caso podría llegar a jurar el cargo a los 82 años de edad.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de tener que enfrentarse nuevamente en las urnas con Trump, llegó a bromear diciendo: “ay, Señor… le echo de menos”.

Mucho más serio estuvo Biden al salir a colación la relación entre Estados Unidos y China, maltrecha tras cuatro años de altibajos entre Washington y Beijing, y que tampoco parecen haberse suavizado por el momento con la Administración Biden.

“Su meta final —sostuvo— es convertirse en el país líder del mundo, el país más rico del mundo, el país más poderoso del mundo. Eso no va a pasar durante mi guardia”.

En cuanto a la posible retirada de las tropas estadounidenses desplegadas en Afganistán antes del 1 de mayo, tal y como establece el acuerdo alcanzado el año pasado por el presidente Trump y la insurgencia talibán, Biden reconoció que ve “difícil” que así sea.

El presidente matizó que, en caso de que se quedaran, no sería “por largo tiempo”; pero al ser preguntado si veía posible que los soldados estadounidenses siguieran desplegados allí dentro de un año, concedió: “No contemplo ese escenario”.

Voz de América