Biden nombrará a su secretario de Estado el martes

Está previsto que el proyectado presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, nombre a los primeros miembros de su gabinete el martes, que incluiría al exsubsecretario de Estado Antony Blinken como su opción para liderar el Departamento de Estado.

Blinken tiene estrechos vínculos con Biden tras ocupar puestos de seguridad nacional de alto nivel, en el periodo en que el demócrata fungió como vicepresidente en la administración Obama. La esperada nominación de Blinken fue informada por varias organizaciones de noticias el domingo por la noche.

Mientras Biden avanza en el proceso de transición para convertirse en el presidente número 46 de Estados Unidos y tomar posesión del cargo el próximo 20 de enero, el actual presidente Donald Trump se ha negado a conceder la elección.

El domingo, Trump dijo a sus seguidores en su cuenta de Twitter: “Encontraremos un número masivo de boletas fraudulentas (…) Luchemos duro Republicanos”.

It’s all about the signatures on the envelopes. Why are the Democrats fighting so hard to hide them. We will find massive numbers of fraudulent ballots. The signatures won’t match. Fight hard Republicans. Don’t let them destroy the evidence! https://t.co/qN2jHGeWEN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2020