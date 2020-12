Biden reprocha a Trump ‘lenta distribución de vacunas contra COVID-19’

El presidente electo de Estados Unidos Joe Biden denunció este martes los retrasos en la distribución de vacunas contra la COVID-19 en Estados Unidos, y lamentó la “inactividad del presidente en funciones Donald Trump”.

Biden dijo que Trump, “se ha quedado atrás de las expectativas”.

Las declaraciones fueron dadas desde Wilmington, Delaware, lugar donde Biden tuvo una reunión informativa con su equipo asesor de COVID-19.

Biden reprochó el hecho de que a la fecha solo se hayan vacunado a unos 2 millones de personas, muy por debajo de los 20 millones que Trump había prometido para fin de año.

Según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), solo unos 2,1 millones de personas han recibido una primera inyección de una de las dos vacunas autorizadas (Pfizer / BioNTech y Moderna).

It is up to the States to distribute the vaccines once brought to the designated areas by the Federal Government. We have not only developed the vaccines, including putting up money to move the process along quickly, but gotten them to the states. Biden failed with Swine Flu!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2020