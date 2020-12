Biden se reúne con trabajadores y empresas impactados por la pandemia

El presidente electo Joe Biden se reunió virtualmente el miércoles con dueños de pequeños negocios y trabajadores que han sido impactados por la contracción económica ocasionada por la pandemia del coronavirus.

Biden fue el anfitrión de la discusión virtual desde Wilmington, Delaware, el centro de sus actividades de transición a siete semanas de su toma de posesión, el próximo 20 de enero. También recibió nuevamente el informe de inteligencia de la Casa Blanca, que repasa cualquier potencial amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Cuando asuma la presidencia, Biden será confrontado inmediatamente con la ralentización de la recuperación económica debida al resurgimiento de la pandemia, aún cuando se anticipa que las vacunas estarán disponibles el próximo mes.

Al presentar a sus principales asesores económicos el martes, Biden dijo que presionaría por más ayuda federal de recuperación pero urgió al Congreso a aprobar cualquier asistencia para la que pueda reunir suficientes votos durante este mes, semanas antes del cambio de gobierno.

Janet Yellen, la nominada de Biden para secretaria del Tesoro, dijo que “la pandemia y su impacto económico han causado mucho daño a tantos y ha tenido un impacto desproporcionado en los más vulnerables. Vidas perdidas, empleos perdidos, pequeños negocios luchando para mantenerse operando y no cerrar para siempre. Tanta gente luchando para poner comida sobre sus mesas y pagar sus gastos y alquileres”, señaló.

“Es una tragedia estadounidense y es esencial de que nos movamos con urgencia”, agregó Yellen, durante su presentación. “La inercia producirá una retroalimentación espiral descendente que ocasionaría aún más devastación. Y nos arriesgamos a fallar en atender problemas estructurales más profundos, inequidad, salarios estancados, especialmente para los trabajadores, que no tienen educación universitaria”, apuntó la futura secretaria del Tesoro.

“Las comunidades que han visto a la industria desaparecer sin buenos empleos con que remplazar los perdidos. Disparidad racial en el pago de salarios, oportunidades de empleo, vivienda, seguridad alimenticia, y falta de financiamiento para pequeños negocios que le niega la capacidad de construir riqueza a las comunidades de color. Disparidades de género que mantienen a mujeres fuera de la fuerza laboral y que evitan que nuestra economía marche a máxima capacidad”.

La economista lo llamó “una convergencia de tragedias que no solo es económicamente insostenible, pero una que traiciona nuestro compromiso con darle a cada estadounidense una oportunidad igual a salir adelante”.

Biden dijo en una entrevista al diario The New York Times que hay “más de 10 millones de personas que están preocupadas por cómo pueden pagar la siguiente cuota de su hipoteca” y “un número significativamente más alto de personas que no tienen capacidad para pagar el alquiler”.