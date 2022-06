Biden visitará Arabia Saudita, OPEP+ impulsa producción de petróleo

El presidente Joe Biden viajará a Arabia Saudita en las próximas semanas y se espera que se reúna con el príncipe heredero del reino, a quien una vez rehuyó por su brutalidad. Es una visita que se está gestando mientras que la OPEP+ anunció que extraerá más petróleo en medio de los crecientes costos de la energía en todo el mundo.

Es probable que el primer viaje de Biden al reino saudita como presidente ocurra a fines de este mes, pero los detalles no se han finalizado, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la planificación.

La Casa Blanca elogió el jueves a Arabia Saudita por su papel en asegurar la promesa de la OPEP+ de extraer más petróleo y el propio presidente elogió a los saudíes por aceptar una extensión del alto el fuego en su guerra de ocho años con Yemen que también se anunció el jueves.

“Arabia Saudita demostró un liderazgo valiente al tomar iniciativas desde el principio para respaldar e implementar los términos de la tregua liderada por la ONU”, dijo Biden en un comunicado después de que se anunciara la extensión de 60 días del alto el fuego.

Esas cálidas palabras marcan un marcado contraste con parte de la retórica anterior de Biden sobre el reino rico en petróleo. Como candidato, se comprometió a tratar a los saudíes como un “paria” por el asesinato y desmembramiento en 2018 del periodista estadounidense Jamal Khashoggi, un crítico de las formas brutales del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Funcionarios de inteligencia estadounidenses determinaron que el príncipe heredero saudí probablemente aprobó el asesinato del periodista.

Funcionarios de la administración de Biden han estado trabajando entre bastidores para reparar las relaciones, discutiendo intereses estratégicos compartidos en seguridad y petróleo con sus homólogos saudíes.

El esfuerzo se ha desarrollado como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el exportador de crudo número 2 del mundo después de Arabia Saudita, y un tope negociado entre Arabia Saudita y Rusia para la producción de petróleo ha elevado los precios del crudo y ha enviado los precios que pagan los estadounidenses en la bomba a máximos históricos.

Biden y los demócratas enfrentan una creciente ira de los votantes por los altos precios, lo que hace que la escasez de suministro de petróleo sea una responsabilidad política importante.

Los llamamientos de EEUU y sus aliados al grupo OPEP+ (países de la OPEP más Rusia) para impulsar más la producción parecieron dar resultados el jueves. Las naciones de la OPEP anunciaron que aumentarían la producción en 648,000 barriles por día en julio y agosto, ofreciendo un alivio modesto para una economía mundial en dificultades.

El aumento no pareció aliviar las preocupaciones sobre la escasez de oferta. Los precios del petróleo subieron después de que la OPEP+ anunciara el aumento.

En un comunicado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reconoció lo que dijo que fue el papel de Arabia Saudita “en lograr un consenso” dentro del bloque de productores de petróleo. También agradeció a los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak.

Jean-Pierre también citó directamente “el liderazgo del rey Salman y el príncipe heredero” en el anuncio del jueves de un alto el fuego prolongado de la ONU en Yemen, donde las fuerzas lideradas por Arabia Saudita han liderado una guerra sin éxito para derrotar a los rebeldes hutíes de ese país.

La Casa Blanca está sopesando una visita de Biden que también incluiría una reunión de los líderes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo -Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos-, así como de Egipto, Irak y Jordania, según la persona familiarizada con la planificación de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato para hablar sobre el viaje que aún no se ha finalizado.

Se espera que Biden se reúna con el príncipe Mohammed durante la visita, según la persona.

Voz de América